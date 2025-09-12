聽新聞
苗縣台1線廂型車撞台電外包商大貨車尾 車頭全毀駕駛受傷送醫
苗栗縣台1線後龍路段，前天上午發生一起廂型車撞台電外包商大貨車車尾事故，現場廂型車車頭嚴重凹陷全毀、37歲古姓駕駛受傷送醫；警方初步調查，雙方駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待釐清。
竹南警分局聯港南勢所於前天上午10點37分左右接獲報案，在台1線122.5公里處有交通事故發生，員警獲報後立即趕赴現場處理。
據了解，古姓男子駕駛廂型車，沿台1線由北往南、朝通霄方向，直行外線車道行駛，行駛至122.5公里處（南勢山）附近時，追撞1輛停在前方的大貨車車尾；該大貨車是台電外包商，由25歲楊姓男子停放在事故地點，現場工作人員正進行樹枝清理作業。
事故發生時，幸未波及其他工人，由於肇事廂型車車頭嚴重凹損，古男腳部遭車輛壓擠受傷，意識清楚，一度受困車內，隨後由救護人員拉出送醫治療，經警方檢測結果顯示，雙方駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待警方進一步調查。
