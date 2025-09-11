KTV糾紛竟持刀尋仇險出人命 一審判7年6月
桃園張姓男子今年兒童節凌晨到KTV聚會，席間劉姓友人與小高爆衝突，場面一度失控。聚會結束後，張男懷恨在心，持刀到劉的聚會處朝臉部猛刺，險釀命案，桃園地院今依殺人未遂罪將在押的張男判處7年6月，可上訴。
犯罪事實指出，25歲張家茗本無前科，2025年4月4日凌晨2、3時與劉姓、綽號「小高」及其他朋友在中壢區新生路KTV聚會，劉男與小高突起口角後互毆，鬧得不歡而散。張男不滿劉與小高互毆，散會後，當日上午7時40分，趁劉與周、翁姓友人返回中壢區中正路的聚會處，休息吃早餐時，持不明刀械衝進屋內，朝劉的臉部砍去，劉閃躲傷及頸部。
張再次持刀攻擊，劉雖以右手擋住刀刃，刀仍從右手向臉部劃過，造成臉部、頸部及右手均有開放性傷口，現場血流滿地，張犯案後持刀離去，並將凶刀隨意丟棄；一旁友人打119求救，將劉送天晟醫院急救，後因傷勢嚴重轉至林口長庚醫院才救回一命。
檢警調查時，張男辯稱「沒有要殺他，只是想教訓一下而已」，當日隨即遭檢方聲押獲准；法院審理時，張男改口坦承犯行，法院根據卷證資料，認為他的犯行可堪認定。
法院審酌，被告張家茗僅因友人小高與劉男有糾紛，竟持長達30公分的匕首朝劉的臉部揮砍，造成劉男頸部受有長達15公分開放性傷口，幸經送醫急救縫合，救回一命。
雖然張男犯後坦承犯行，但是迄今還未賠償劉男所受損失，且對方目前仍需進行精準喉神經肌肉化學阻斷術，以改善其發聲、吞嚥及呼吸障礙等後續復原狀況，考量張男學經歷、工作情形、家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處適當之刑。
法院說明，檢方主張「直接殺人故意」，認為張是「直接」想殺劉，所以才朝劉砍去。但從目前蒐集證據來看，張其實是朝劉的臉部砍，結果不小心砍到脖子。因此認為，張沒有「直接」想砍致命部位（脖子）的意圖，充其量只能認定他有「不確定故意」，也就是說，他在砍的時候，雖然不是百分之百想殺人，但知道這樣做有可能會造成死亡，卻還是做了。
