聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導

嘉義市區今天上午發生起大客車與老婦擦撞車禍死亡事故，車禍瞬間影像曝光，當時老婦騎著腳踏車沿著行穿線過馬路，渾然不知死神降臨，而右轉大客車司機也疑似被A柱擋到視線，老婦反應不及葬生輪下。警方以過失致死罪嫌函送，檢方複訊後請回。

這件車禍影像在上午7時17分，當時大客車從民生南路右迴轉進入垂楊路，畫面中老婦幾乎同時也踩著腳踏車沿著行穿線穿越馬路，老婦已通過一半以上馬路，但大客車似乎沒看到她的身影直接從側身撞過來，老婦人車倒地，大客車反應不及，車身疑輾過老婦劇烈晃動後才停止，而這一瞬間生命也因而停止。

檢警調查，52歲林男有27年大客車經驗，至嘉義客運有3年，因常開的大客車維修中，2天前才換這輛車，車身較自己平常開的車身高些，早上從嘉義縣東石站接學生後上東西向下交流道再沿市區民生南路往嘉義女中站，車上大部分是嘉中、嘉女學生，右轉入垂楊路後不久即可到達嘉女站，沒想到在右轉時發生意外。

79歲黃姓婦人是警眷，丈夫是市警局巡佐退休，夫婦倆住在舊八掌派出所旁警用宿舍，有個兒子在新北擔任警職。其生活規律，上午要到吳鳳路某診所針灸，沒想到途中發生不幸。

警方以過失致死罪嫌函送林男；檢方表示，死者家屬、林男檢察官都已複訊完畢，都請回。檢察官未對林男強制處分，讓他及其公司，有時間與被害家屬商談和解事宜。

老婦人車倒地，大客車閃避不及。圖／翻攝畫面
老婦人車倒地，大客車閃避不及。圖／翻攝畫面
車禍影像曝光，撞擊瞬間老婦緊貼大客車沒有緩衝空間。圖／翻攝畫面
車禍影像曝光，撞擊瞬間老婦緊貼大客車沒有緩衝空間。圖／翻攝畫面
嘉義市區今天上午發生起大客車與老婦擦撞車禍死亡事故。圖／翻攝畫面
嘉義市區今天上午發生起大客車與老婦擦撞車禍死亡事故。圖／翻攝畫面

相關新聞

北市文山區住戶用水多天發現異味 勘查驚見男性倒臥水塔中已無生命跡象

台北市文山區忠順街一處社區大樓，住戶多日來發覺水質有異味，今天中午近1時通知水塔廠商查看頂樓水塔，不料竟在水塔內發現一具...

影／女子不滿包裝要星巴克店員下跪道歉 店家報案後還攻擊警察

台北市一名34歲廖姓女子，今天早上7時30分到信義區101大樓B1的星巴克咖啡廳消費，不料她疑似情緒不穩定，以包裝不滿意...

影／國道紅斑馬追捕畫面曝光 惡劣聯結車企圖衝撞員警

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔...

影／嘉義市區大客車撞7旬婦影片曝光 駕駛疑視線死角遭函送過失致死罪

嘉義市區今天上午發生起大客車與老婦擦撞車禍死亡事故，車禍瞬間影像曝光，當時老婦騎著腳踏車沿著行穿線過馬路，渾然不知死神降...

嘉義市區大客車撞死7旬婦 檢警相驗嚴重骨折創傷死亡

嘉義市區今天上午發生起大客車與老婦擦撞車禍死亡事故，有輛載著學生的嘉義客運公車行經市區民生北路右轉垂楊路時，與騎腳踏車7...

影／桃園老夫婦共乘機車未依二段式左轉 曳引車撞擊瞬間曝光

桃園市蘆竹區南青路、宏林街口今天上午發生砂石曳引車與機車碰撞事故。82歲羅男騎車搭載同齡羅謝姓妻子雙雙受困車底重創，送醫...

