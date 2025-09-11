影／桃園老夫婦共乘機車未依二段式左轉 曳引車撞擊瞬間曝光

桃園市蘆竹區南青路、宏林街口今天上午發生砂石曳引車與機車碰撞事故。82歲羅男騎車搭載同齡羅謝姓妻子雙雙受困車底重創，送醫急救仍不治；警方調查，吳姓駕駛酒測值為0，疑因機車未依二段式左轉規定轉彎肇事，肇事責任待釐清。

蘆竹警分局交通分隊小隊長黃建誌說明，29歲吳姓男子今天上午駕駛自用曳引車，沿南青路走內側車道一路直行往青埔方向，行經南青路與宏林街路口時，同向一對從桃園來的八旬羅姓老夫婦的共乘機車，突然從最外側的機車道，未依二段式左轉規定，逕自左轉至宏林街，儘管老夫婦身穿鮮豔的綠色、桃紅色上衣，曳引車仍因反應不及當場撞上。

根據路口監視器顯示，曳引車撞上機車的衝撞瞬間，82歲羅翁與後座的妻子連人帶車捲入曳引車底，吳姓駕駛雖立刻緊急煞車，仍拖行4公尺遠，老夫婦現場一度受困並當場失去生命徵象，消防救護人員趕抵後立即施以CPR、AED急救，並緊急分送桃園醫院與林口長庚醫院救治，仍因傷重不治。

警方對曳引車吳姓駕駛進行酒測，數值為0.00mg/L，排除酒駕，初步調查發現，疑似機車未依二段式規定轉彎，釀成憾事。後續將調閱監視器與行車紀錄器，釐清詳細肇責。