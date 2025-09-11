每分鐘辨車牌90筆效率提升45倍 嘉市AI智能巡警獲獎
嘉義市警察局首創「安全永續AI智能巡警」系統，將數位科技與警察勤務結合，打造高效能城市安全防護網，尤其每分鐘自動辨析車牌90筆，比傳統人工效率提高45倍，令人驚艷，今天在台灣永續能源研究基金會主辦「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中獲金級殊榮。市警局長陳明志代表受獎。
市警局表示，為實現「安全永續」的城市願景，並接軌國際SDGs永續發展目標，市警局攜手科技產業與學界，共同推出全國首創的「AI智能巡警系統」。該系統以主動預警為核心，結合車牌辨識技術與行動邊緣運算技術，能自動辨識失車，並透過大數據分析治安與交通熱區，進一步優化警政決策。系統每分鐘可處理90筆車牌資料，相較人工查詢效率提升45倍，大幅提高勤務效能，有效打擊犯罪並預防案件發生。
局長陳明志表示，AI智能巡警系統將科技融入警政，讓勤務執行更即時、更精準，不僅提升警方守護市民的效率，也為打造安全城市開啟了新篇章。警察局亦將持續推廣與研發更新，讓警政科技治理更貼近生活應用，展現永續價值，也讓每一位市民都能親身感受到科技帶來的安全保障，攜手共創更安全、更永續的未來。
