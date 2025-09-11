快訊

「我不強迫但會說服你」21歲女網紅險遭騙拍A片 超噁對話曝光

大雨狂炸13縣市！氣象署發布大雨特報 「一路下到晚上」

每分鐘辨車牌90筆效率提升45倍 嘉市AI智能巡警獲獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義警察局首創「安全永續AI智能巡警」系統，將數位科技與警察勤務結合，打造高效能城市安全防護網，尤其每分鐘自動辨析車牌90筆，比傳統人工效率提高45倍，令人驚艷，今天在台灣永續能源研究基金會主辦「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中獲金級殊榮。市警局長陳明志代表受獎。

市警局表示，為實現「安全永續」的城市願景，並接軌國際SDGs永續發展目標，市警局攜手科技產業與學界，共同推出全國首創的「AI智能巡警系統」。該系統以主動預警為核心，結合車牌辨識技術與行動邊緣運算技術，能自動辨識失車，並透過大數據分析治安與交通熱區，進一步優化警政決策。系統每分鐘可處理90筆車牌資料，相較人工查詢效率提升45倍，大幅提高勤務效能，有效打擊犯罪並預防案件發生。

局長陳明志表示，AI智能巡警系統將科技融入警政，讓勤務執行更即時、更精準，不僅提升警方守護市民的效率，也為打造安全城市開啟了新篇章。警察局亦將持續推廣與研發更新，讓警政科技治理更貼近生活應用，展現永續價值，也讓每一位市民都能親身感受到科技帶來的安全保障，攜手共創更安全、更永續的未來。

嘉義市警察局「安全永續AI智能巡警」系統，在台灣永續能源研究基金會「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中獲金級殊榮。／嘉義市警局提供
嘉義市警察局「安全永續AI智能巡警」系統，在台灣永續能源研究基金會「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中獲金級殊榮。／嘉義市警局提供
嘉義市警察局「安全永續AI智能巡警」系統，在台灣永續能源研究基金會「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中獲金級殊榮。市警局長陳明志（中）代表受獎。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局「安全永續AI智能巡警」系統，在台灣永續能源研究基金會「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中獲金級殊榮。市警局長陳明志（中）代表受獎。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警察局「安全永續AI智能巡警」系統，在台灣永續能源研究基金會「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中獲金級殊榮。／嘉義市警局提供
嘉義市警察局「安全永續AI智能巡警」系統，在台灣永續能源研究基金會「2025第五屆台灣永續行動（TSAA）獎」中獲金級殊榮。／嘉義市警局提供
嘉義市政府警察局自主研發的「安全永續AI智能巡警」系統，獲「2025第五屆台灣永續行動獎」金級殊榮，成為全國智慧治理的典範。圖／嘉義市警局提供
嘉義市政府警察局自主研發的「安全永續AI智能巡警」系統，獲「2025第五屆台灣永續行動獎」金級殊榮，成為全國智慧治理的典範。圖／嘉義市警局提供

永續 警察 嘉義

延伸閱讀

嘉市光織影舞迪士尼動畫「愛麗絲夢遊仙境」奇幻光影 搶先曝光

風災後重燃棒球魂！嘉市KANO棒球場修復完工職棒2戰湧逾萬人

嘉市議員愛心牽線物理治療團隊 助民和棒球小將術後復健

嘉市愛運動城市 榮獲全國運動友善之都打造健康城市

相關新聞

北市文山區住戶用水多天發現異味 勘查驚見男性倒臥水塔中已無生命跡象

台北市文山區忠順街一處社區大樓，住戶多日來發覺水質有異味，今天中午近1時通知水塔廠商查看頂樓水塔，不料竟在水塔內發現一具...

影／女子不滿包裝要星巴克店員下跪道歉 店家報案後還攻擊警察

台北市一名34歲廖姓女子，今天早上7時30分到信義區101大樓B1的星巴克咖啡廳消費，不料她疑似情緒不穩定，以包裝不滿意...

影／國道紅斑馬追捕畫面曝光 惡劣聯結車企圖衝撞員警

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔...

嘉義市區大客車撞死7旬婦 檢警相驗嚴重骨折創傷死亡

嘉義市區今天上午發生起大客車與老婦擦撞車禍死亡事故，有輛載著學生的嘉義客運公車行經市區民生北路右轉垂楊路時，與騎腳踏車7...

影／桃園老夫婦共乘機車未依二段式左轉 曳引車撞擊瞬間曝光

桃園市蘆竹區南青路、宏林街口今天上午發生砂石曳引車與機車碰撞事故。82歲羅男騎車搭載同齡羅謝姓妻子雙雙受困車底重創，送醫...

每分鐘辨車牌90筆效率提升45倍 嘉市AI智能巡警獲獎

嘉義市警察局首創「安全永續AI智能巡警」系統，將數位科技與警察勤務結合，打造高效能城市安全防護網，尤其每分鐘自動辨析車牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。