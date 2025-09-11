左營2測速照相機面對面 居民抗議搶錢質疑設置經費違法

高雄市左營區崇實里遭居民指控里辦公室疑似在不合法規情形下，動用軍方睦鄰經費在先鋒路上設置測速照相機，且去年已設一支，今年竟又在對向「面對面」設另一支，遭居民抗議是在搶錢，拿原本該回饋地方的睦鄰經費來魚肉鄉民，里長吳武雄今出面回應，指出是好意申請，但若有不合法規會配合拆除。

吳武雄表示，因先鋒路上巷道及大型社區眾多，卻時常有人在限速40公里的道路上超速行駛，崇實里是寧靜社區，里辦公室為保障居民居住安寧及防超速，才會向左營區公所申請購置測速照相機，不過至今因電力系統問題尚未啟用。

據了解，因陸軍油庫設於左營，每年軍方都會補助800萬元睦鄰經費回饋地方，崇實里去年透過區公所，花了160萬元在里辦公室正前方裝設測速照相機，今年再花160萬元在對向設第2支，且設置位置相距不到30公尺，面對面拍攝，引發居民反彈及不滿。

居民今下午到里辦公室前開會，居民一度飆罵吳武雄違法濫用睦鄰經費，質疑睦鄰經費理應使用在社區環境衛生綠化或公園器材購置上來回饋居民，為何卻被拿來設測速照相機，反過來搶居民荷包。

居民一度還將質疑聲指向崇實里隔壁的自助里里長劉淯騰，懷疑劉淯騰與吳武雄聯手參與設測速照相機。對此劉淯騰否認拿睦鄰經費購置測速照相機，不過他也替吳武雄緩頰，認為原本都是美意、保障居民安全，但確實睦鄰經費應該更加妥善運用在里民身上，而非拿來設測速照相。

吳武雄解釋，里辦公室是好意在維護居民居住安寧的目的下才會向區公所申請設置，但若居民質疑購置經費來源使用有疑慮，會再請區公所研究是否合規，若不合規，會配合拆除。不過居民不買帳，痛批拆除經費是不是也要動用睦鄰經費。