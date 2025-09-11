玉山東峰遇雷擊險象環生 山友康復返山送甜點感謝救難英雄

8月20日2名男女山友在玉山東峰登山，突遇午後雷雨遭雷擊受傷，由救難人員輪流背負下山，平安獲救，兩人康復後昨天專程重新登上排雲山莊向救援人員致謝，並帶來甜點，溫暖了長期參與山區救援的管理員們的心。

玉管處表示，當日上午接獲求救電話，女山友頭部流血，男山友手腳麻痺。兩人短暫休息後曾自行嘗試下撤，但通訊訊號不穩，救援需由高雄市消防局、南投縣消防局及玉管處協調進行。

下午2時，4名排雲山莊救難人員冒著雷雨與冰雹先登玉山主峰，再沿東峰步道與山友會合。經評估，兩人無生命危險，隨後由玉管處引導至排雲山莊。女山友頭部傷口深可見骨，經玉管處、南投縣消防局及保七警察隊輪流護送，於8月21日凌晨平安抵達登山口送醫。

救援成功後，兩名山友康復良好，昨天返回排雲山莊向救援人員致上誠摯感謝，也帶來甜點與微笑，讓救援人員心中感到溫暖。玉管處表示，看到山友平安無恙，就是對所有救援人員最大的回報。

玉管處同時提醒，近期山區午後對流旺盛，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊，登山與戶外活動務必隨時掌握氣象資訊。出發前應確認最新天氣預報，並準備齊全防雨、防寒及緊急救援裝備。