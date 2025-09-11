台中旱溪夜市爆越籍移工衝突 3人落網、2失聯移工送辦

快訊

中央社／ 台中11日電

越南籍微姓男子在台中市旱溪夜市用餐時與同鄉爭執，夥同其他2名友人毆傷對方逃逸，警方循線在大里區逮捕3人，另查獲雇主與2名失聯移工，一併送辦及移請內政部移民署處置。

台中市政府警察局第三分局今天表示，東信派出所6日獲報夜市內多人打架鬧事，但警方到場時，當事人都已離去。

警方組專案小組調閱監視器以車追人，10日鎖定疑嫌疑人身影出現在大里，員警前往附近探訪時，發現微姓男子等正搭江姓雇主的車輛返家，立即上前攔查，並將涉案3人全數查緝到案。

警方調查，微姓男子用餐時疑遭越南籍被害人碰撞而心生不滿，便夥同同鄉泰姓與周姓友人毆打對方，造成店家杯子等物品損壞。

警方逮捕微姓男子時，在車上查獲失聯移工越南籍裴姓男子及鄧姓女子。全案警詢後，將微姓男子等3人，依中華民國刑法聚眾鬥毆罪移送台灣台中地方檢察署偵辦，失聯移工移請移民署處置，並持續追查被害人身分。

另外，江姓雇主派遣工作給違法勞工，後續將依違反就業服務法函送中市府勞工局裁罰。

雇主 移民署 失聯移工

