北市文山區住戶用水多天發現異味...檢查才發現水塔內有浮屍

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市文山區忠順街一處社區大樓，住戶多日來發覺水質有異味，今天中午近1時通知水塔廠商查看頂樓水塔，不料竟在水塔內發現一具男性浮屍，目前警方已封鎖現場，釐清男屍的身分與死因。

社區主委向警方報案，指出住戶反應水質數天出現異味，通知水塔廠商查看，工人打開水塔後，發現7樓頂樓水塔內有一無名男性，立即通報救護單位協助，但救護人員初步勘查已無生命跡象。

目前警方由鑑識人員採集現場跡證，並調閱監視器釐清身分與進入頂樓時間，警方先清查社區樓層，住戶無人失聯，因此研判是外人進入社區，另外水塔約有2層樓高，難有外力介入丟人進水塔，肉眼觀察尚未發現死者身上有外傷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台北市文山區一處社區大樓，水塔內有無名男屍，住戶發現水質出現異味，通知水塔廠商才發現屍體。記者廖炳棋／翻攝
台北市文山區一處社區大樓，水塔內有無名男屍，住戶發現水質出現異味，通知水塔廠商才發現屍體。記者廖炳棋／翻攝

住戶 頂樓 浮屍 失聯

