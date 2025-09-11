北市文山區住戶用水多天發現異味...檢查才發現水塔內有浮屍
台北市文山區忠順街一處社區大樓，住戶多日來發覺水質有異味，今天中午近1時通知水塔廠商查看頂樓水塔，不料竟在水塔內發現一具男性浮屍，目前警方已封鎖現場，釐清男屍的身分與死因。
社區主委向警方報案，指出住戶反應水質數天出現異味，通知水塔廠商查看，工人打開水塔後，發現7樓頂樓水塔內有一無名男性，立即通報救護單位協助，但救護人員初步勘查已無生命跡象。
目前警方由鑑識人員採集現場跡證，並調閱監視器釐清身分與進入頂樓時間，警方先清查社區樓層，住戶無人失聯，因此研判是外人進入社區，另外水塔約有2層樓高，難有外力介入丟人進水塔，肉眼觀察尚未發現死者身上有外傷。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言