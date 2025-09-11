聽新聞
影／女子不滿包裝要星巴克店員下跪道歉 店家報案後還攻擊警察
台北市一名34歲廖姓女子，今天早上7時30分到信義區101大樓B1的星巴克咖啡廳消費，不料她疑似情緒不穩定，以包裝不滿意為由，多次要求店員重複包裝，最後更要求店員下跪道歉，前後刁難店家長達3小時，星巴克面對女子無理要求，明確拒絕服務，並請廖女離去，廖女持續滯留並大聲喧鬧，影響其他顧客，店家只好報警處理。
轄區警方到場後，依警察職權行使法要盤查身分，但廖女拒絕配合，警方依警職法要帶她回派出所查證，但處理過程中，廖女竟出手打向員警，還試圖踢員警，警方立即保護管束帶回派出所。
據了解，廖女疑似剛離職，情緒不穩定，進入派出所後心情稍有平復，警方詢後將依妨害公務及公然侮辱、強制罪嫌，移送台北地檢署偵辦。
