快訊

用水多日發現異味…北市文山區水塔內驚見男屍 疑非大樓住戶

從iPhone 17定價看蘋果策略 彭博：庫克要讓消費者習慣「這價位」

聽新聞
0:00 / 0:00

國道1號平鎮段聯結車追撞事故 大貨車駕駛OHCA送醫不治

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

警消救大貨車司機脫困、送醫。記者鄭國樑／翻攝
警消救大貨車司機脫困、送醫。記者鄭國樑／翻攝
國道1號南向65.8公里平鎮路段今天凌晨2輛車事故，1輛大貨車駕駛人胡姓男子受困，國道警方零時43分接獲報案，立即調派消防救護車輛趕往，立刻調派巡邏車前往處理，警消協助52歲胡男脫困送往林口長庚，急救仍不治。

國道第一警察大隊調查，52歲的胡姓男子駕駛大貨車行經國1號南向65.8公里平鎮路段，不明原因撞擊前方鄭姓男子（57歲）駕駛的營業全聯結車後車尾部，胡男被困在駕駛座。警消到場後，用破壞器具協助營大胡男脫困，研判OHCA，緊急送往林口長庚醫院，仍不治。鄭駕駛人酒測值為0，胡男酒測值待相驗，事故現場於凌晨2時14分排除，詳細的肇事發生原因有待警方分析研判。

國道警方呼籲呼籲駕駛人應遵守交通規則，開車務必要隨時注意前方動態，保持安全距離，上路前養足精神，切勿疲勞駕駛，以維行車安全。

國道 車禍

延伸閱讀

車頭撞爛！國1平鎮大貨車追撞聯結車 駕駛受困送醫不治

平鎮清晨驚傳火警 燃燒電動自行車、小客車

影／國道紅斑馬追捕畫面曝光 惡劣聯結車企圖衝撞員警

影／不甩員警拔槍示警 國道聯結車硬闖林口市區衝撞逃逸

相關新聞

北市文山區住戶用水多天發現異味...檢查才發現水塔內有浮屍

台北市文山區忠順街一處社區大樓，住戶多日來發覺水質有異味，今天中午近1時通知水塔廠商查看頂樓水塔，不料竟在水塔內發現一具...

影／女子不滿包裝要星巴克店員下跪道歉 店家報案後還攻擊警察

台北市一名34歲廖姓女子，今天早上7時30分到信義區101大樓B1的星巴克咖啡廳消費，不料她疑似情緒不穩定，以包裝不滿意...

影／國道紅斑馬追捕畫面曝光 惡劣聯結車企圖衝撞員警

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔...

國道1號平鎮段聯結車追撞事故 大貨車駕駛OHCA送醫不治

國道1號南向65.8公里平鎮路段今天凌晨2輛車事故，1輛大貨車駕駛人胡姓男子受困，國道警方零時43分接獲報案，立即調派消...

桃園八旬老夫妻共乘外出遭砂石車捲入 雙雙命危送醫搶救

桃園市蘆竹區宏林街與南青路口今天上午發生砂石曳引車擦撞機車的重大車禍，造成共乘機車的八旬同齡羅姓夫妻連人帶車捲入輪下，雙...

高雄女駕駛追撞2車四輪朝天 翻覆分隔島送醫

高雄市三民區民族一路今天上午發生轎車翻覆車禍，31歲武姓女子駕駛轎車疑未保持安全距離，追撞前方停等紅燈的2輛轎車，她的轎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。