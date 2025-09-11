國道1號平鎮段聯結車追撞事故 大貨車駕駛OHCA送醫不治

警消救大貨車司機脫困、送醫。記者鄭國樑／翻攝 國道1號南向65.8公里平鎮路段今天凌晨2輛車事故，1輛大貨車駕駛人胡姓男子受困，國道警方零時43分接獲報案，立即調派消防救護車輛趕往，立刻調派巡邏車前往處理，警消協助52歲胡男脫困送往林口長庚，急救仍不治。

國道第一警察大隊調查，52歲的胡姓男子駕駛大貨車行經國1號南向65.8公里平鎮路段，不明原因撞擊前方鄭姓男子（57歲）駕駛的營業全聯結車後車尾部，胡男被困在駕駛座。警消到場後，用破壞器具協助營大胡男脫困，研判OHCA，緊急送往林口長庚醫院，仍不治。鄭駕駛人酒測值為0，胡男酒測值待相驗，事故現場於凌晨2時14分排除，詳細的肇事發生原因有待警方分析研判。

國道警方呼籲呼籲駕駛人應遵守交通規則，開車務必要隨時注意前方動態，保持安全距離，上路前養足精神，切勿疲勞駕駛，以維行車安全。