桃園八旬老夫妻共乘外出遭砂石車捲入 雙雙命危送醫搶救

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市蘆竹區宏林街與南青路口今天上午發生砂石曳引車擦撞機車的重大車禍，造成共乘機車的八旬同齡羅姓夫妻連人帶車捲入輪下，雙雙受困車底，桃園市消防局立刻派人車前往，救難人員動用破壞器材搶救脫困，夫妻倆送醫時仍無呼吸心跳，分送桃園醫院與林口長庚急救，肇事原因仍待釐清。

119勤指中心今天上午10時18分據報，位於蘆竹區宏林街與南青路的交叉路口1輛砂石曳引車和1輛機車發生嚴重車禍，機車上共乘的一對高齡長者被壓在車底，立刻派出第三救災救護大隊蘆竹分隊6輛消防車、4輛救護車共20名救難救護人員馳往搶救。

消防局說明，救難救護人員抵達後發現，受傷的分別是82歲的羅姓男子及其同齡的羅謝姓妻子，夫妻倆均受困於車體下方，已失去意識，消防人員隨即使用車禍救助器材將2人脫困送醫。

桃園市蘆竹區南青路、宏林街口今天上午發生一輛共乘機車八旬羅姓老夫妻幸經路口與砂石曳引車發生擦撞，人車被捲入車底下受困，雙雙命危送醫。照／桃市消防局提供
桃園市蘆竹區南青路、宏林街口今天上午發生一輛共乘機車八旬羅姓老夫妻幸經路口與砂石曳引車發生擦撞，人車被捲入車底下受困，雙雙命危送醫。照／桃市消防局提供
桃園市蘆竹區南青路、宏林街口今天上午發生一輛共乘機車八旬羅姓老夫妻幸經路口與砂石曳引車發生擦撞，人車被捲入車底下受困，雙雙命危送醫。照／桃市消防局提供
桃園市蘆竹區南青路、宏林街口今天上午發生一輛共乘機車八旬羅姓老夫妻幸經路口與砂石曳引車發生擦撞，人車被捲入車底下受困，雙雙命危送醫。照／桃市消防局提供
桃園市蘆竹區南青路、宏林街口今天上午發生一輛共乘機車八旬羅姓老夫妻幸經路口與砂石曳引車發生擦撞，人車被捲入車底下受困，雙雙命危送醫。照／桃市消防局提供
桃園市蘆竹區南青路、宏林街口今天上午發生一輛共乘機車八旬羅姓老夫妻幸經路口與砂石曳引車發生擦撞，人車被捲入車底下受困，雙雙命危送醫。照／桃市消防局提供

夫妻 桃園 車禍

