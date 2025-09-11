快訊

位於平鎮環南路的一棟住宅起火。圖：讀者提供

桃園市平鎮區今(11)日上午7時42分許發生火災，位於環南路的一棟住宅起火，消防局獲報趕到現場，半小時內將火勢撲滅，所幸現場無人傷亡。

復旦分隊表示，該住宅為地上3層樓的RC結構建築物，起火層在1樓，現場燃燒含鋰電池的腳踏車、自小客車1台，燃燒面積約20平方公尺。

復旦分隊提到，此次救災共出動消防人員20名、消防車8台、救護車1台。有關詳細起火原因，尚待火調科進一步調查釐清。

本文章來自《桃園電子報》。原文：平鎮清晨驚傳火警 燃燒電動自行車、小客車

