好瞎！進雪隧沒看紅X？駕駛爽爽開見施工車才變換車道開罰3千起跳

國5雪隧9日晚上封閉外側車道進行施工至10日凌晨，有輛轎車疑似無視隧道入口及車道上方「X」標誌，在沒有車流的外側車道爽爽開到24.5公里處，見前方有施工車輛過不去才變換車道，過程被其他用路人錄下PO網，挨批「任性」。國九大隊表示，若有人檢舉，可開罰3千至6千。

「為什麼隧道內明明就封閉一個線道，還是會有車很堅持要走出自己的路呢？」網友昨天在threads貼出一段白色自小客車，臨時在雪山隧道切換車道，他說，他開的車與這輛白車幾乎是同時進雪隧，入口的車道上方明顯有紅色「X」標誌，告知用路人禁行外側車道，不知道這輛白車為何還是選擇走這個車道。

影片中，白色自小客一路開在外側車道，前方都沒有車，當時也沒有其他車輛開在這個車道，其他網友不禁在貼文底下留言「好瞎喔，一直爽爽開」、「以為只有他最聰明」、「這種人代表平常開車都沒在看路的」、「我想看他是不是超過施工車輛後，又切回去右邊車道」。

陸續有網友喊貼文者「檢舉」、「三寶無極限」、「不適任駕駛」；不過也有人認為「傻逼根本不會看」，建議「設計更明確的指示牌」、「曾遇過雪隧火燒車，兩側綠色箭頭突然都變X」, 「不會開單，高公局從寬認定」。