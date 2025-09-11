快訊

花蓮垃圾掩埋場自燃火警 濃煙密布鄉長呼籲快關門窗

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉光華五街附近的垃圾掩埋場，今天中午突然自燃，現場有大量垃圾，火勢猛烈，就連旁邊的雜草都燒起來，大約2公里外就可以看到大量濃煙直竄天際。吉安鄉長游淑貞呼籲，光華村村民、學校等趕快緊閉門窗，並不要外出。

游淑貞表示，垃圾掩埋場燃燒點為平常暫置資源回收區的鐵皮屋，主要放置家戶資源回收尚未分類的物品，如寶特瓶、紙箱等，及一些零星的小家電，今天中午11時許在沒有人的情況下突然自燃。

至於是否會是廢棄電池引起火警，游淑貞表示，電池部分清潔隊都另外回收，不會跟生活廢棄物及資源回收物在一起，除非有民眾不小心誤丟，起火原因至在查估中。

游淑貞說，現場濃煙密布，鄰近的光華村村長已提醒居民緊閉門窗，非必要勿外出；南邊的壽豐鄉已致電鄉長曾淑懿，提醒留意火警空汙情況。

花蓮吉安鄉光華五街附近的垃圾掩埋場，今天中午突然自燃，濃煙密布。記者王思慧／攝影
火災 吉安 資源回收

