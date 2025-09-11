影／桃園凌晨驚險車禍！路口未減速禮讓撞個正著 2駕駛掛彩送醫
林姓男子今天凌晨駕深色裕隆沿著桃園市桃園區宏昌十三街直行，行經國際路口時，疑未減速禮讓，當場撞上由程男所駕的銀色賓士，造成賓士左側全凹，2 名駕駛輕微擦傷送醫，酒測均無反應，肇事責任由桃園警分局交通中隊釐清中。
交通中隊分隊長薛嘉凱說，這起路口未禮讓事故發生於今晨2時37分，地點在桃園市桃園區國際路與宏昌十三街口。初步了解，林男駕車沿宏昌十三街往中平路方向行駛，行經國際路口時未減速禮讓幹線車輛，與程男所駕自小客發生碰撞，警、消獲報到場，協助兩人送醫，所幸均為輕傷。
交通中隊員警到場進行交通疏導與初步測繪，並對雙方駕駛實施酒測，酒測均為0；警方將調閱路口監視器與行車紀錄器、比對車輛碰撞痕跡與散落物位置，依跡證與相關規定釐清雙方肇事責任。
警方提醒，汽機車行經路口務必減速、再確認、再通過，支線車應禮讓幹線車，夜間及清晨時段更需提高警覺，避免因車少路闊而疏忽判斷，共同維護用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言