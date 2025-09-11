聽新聞
0:00 / 0:00
影／國道紅斑馬追捕畫面曝光 惡劣聯結車企圖衝撞員警
國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔槍示警，在車水馬龍街頭橫衝直撞強硬逃脫；事後將通知司機到案說明予以重罰。
國道公路警察局第一大隊說明，該輛聯結車前天下午4時許在南向36.4公里泰山爬坡道，以時速30公里龜速前進被懷疑超載，紅斑馬巡邏車示意前方停靠受檢，他又違規變換車道未全程使用方向燈。
後來假意尾隨巡邏車駛進40.5公里匝道出口槽化線，竟趁隙衝出林口A交流道但隨即碰到路口紅燈塞在車陣中。員警走向前敲門要求司機下車，卻被企圖衝撞，接著闖進林口市區橫衝直撞，第三度被攔下時不理會員警拔槍喝令下車，強行逃脫。
國道警方表示，該車駕駛裝載貨物不服從交通勤務警察執行交通稽查任務指揮過磅，違反道路交通管理處罰條例第29條，可罰9萬元。未依規定變換車道、跨行車道分別違反第33條1項4款和7款，可各處3千元6千元以下罰鍰。
危險駕駛違反第43條可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰並吊扣牌照6個月。至於不服稽查取締則違反第60條1項，可處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。至少5項嚴重交通違規合計最高可處16萬8千元以下罰鍰、吊扣牌照和駕照半年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言