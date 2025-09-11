影／國道紅斑馬追捕畫面曝光 惡劣聯結車企圖衝撞員警

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔槍示警，在車水馬龍街頭橫衝直撞強硬逃脫；事後將通知司機到案說明予以重罰。

國道公路警察局第一大隊說明，該輛聯結車前天下午4時許在南向36.4公里泰山爬坡道，以時速30公里龜速前進被懷疑超載，紅斑馬巡邏車示意前方停靠受檢，他又違規變換車道未全程使用方向燈。

後來假意尾隨巡邏車駛進40.5公里匝道出口槽化線，竟趁隙衝出林口A交流道但隨即碰到路口紅燈塞在車陣中。員警走向前敲門要求司機下車，卻被企圖衝撞，接著闖進林口市區橫衝直撞，第三度被攔下時不理會員警拔槍喝令下車，強行逃脫。

國道警方表示，該車駕駛裝載貨物不服從交通勤務警察執行交通稽查任務指揮過磅，違反道路交通管理處罰條例第29條，可罰9萬元。未依規定變換車道、跨行車道分別違反第33條1項4款和7款，可各處3千元6千元以下罰鍰。