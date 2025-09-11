快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國道紅斑馬追捕畫面曝光 惡劣聯結車企圖衝撞員警

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔槍示警，在車水馬龍街頭橫衝直撞強硬逃脫；事後將通知司機到案說明予以重罰。

國道公路警察局第一大隊說明，該輛聯結車前天下午4時許在南向36.4公里泰山爬坡道，以時速30公里龜速前進被懷疑超載，紅斑馬巡邏車示意前方停靠受檢，他又違規變換車道未全程使用方向燈。

後來假意尾隨巡邏車駛進40.5公里匝道出口槽化線，竟趁隙衝出林口A交流道但隨即碰到路口紅燈塞在車陣中。員警走向前敲門要求司機下車，卻被企圖衝撞，接著闖進林口市區橫衝直撞，第三度被攔下時不理會員警拔槍喝令下車，強行逃脫。

國道警方表示，該車駕駛裝載貨物不服從交通勤務警察執行交通稽查任務指揮過磅，違反道路交通管理處罰條例第29條，可罰9萬元。未依規定變換車道、跨行車道分別違反第33條1項4款和7款，可各處3千元6千元以下罰鍰。

危險駕駛違反第43條可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰並吊扣牌照6個月。至於不服稽查取締則違反第60條1項，可處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。至少5項嚴重交通違規合計最高可處16萬8千元以下罰鍰、吊扣牌照和駕照半年。

聯結車在國道假意配合受檢，趁隙駛出林口交流道但遇到紅燈，員警趨前敲門示意司機下車，竟被企圖衝撞，強行逃脫行徑非常惡劣。記者林昭彰／翻攝
聯結車在國道假意配合受檢，趁隙駛出林口交流道但遇到紅燈，員警趨前敲門示意司機下車，竟被企圖衝撞，強行逃脫行徑非常惡劣。記者林昭彰／翻攝
聯結車在國道假意配合受檢，趁隙駛出交流道闖進新北市林口市區，在車水馬龍的街頭橫衝直撞強行逃脫，罔顧其他人車安全。記者林昭彰／翻攝
聯結車在國道假意配合受檢，趁隙駛出交流道闖進新北市林口市區，在車水馬龍的街頭橫衝直撞強行逃脫，罔顧其他人車安全。記者林昭彰／翻攝
國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔槍示警，在車水馬龍街頭橫衝直撞強硬逃脫；事後將通知司機到案說明予以重罰。記者林昭彰／翻攝
國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔槍示警，在車水馬龍街頭橫衝直撞強硬逃脫；事後將通知司機到案說明予以重罰。記者林昭彰／翻攝

車道 國道 林口

延伸閱讀

影／不甩員警拔槍示警 國道聯結車硬闖林口市區衝撞逃逸

智財法院判定董事會程序瑕疵 泰山三大交易案決議 無效

泰山三大交易案 法律戰還有得打

智財法院判決泰山投資街口無效 街口：我們是善意第三方

相關新聞

影／國道紅斑馬追捕畫面曝光 惡劣聯結車企圖衝撞員警

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔...

花蓮垃圾掩埋場自燃火警 濃煙密布鄉長呼籲快關門窗

花蓮吉安鄉光華五街附近的垃圾掩埋場，今天中午突然自燃，現場有大量垃圾，火勢猛烈，就連旁邊的雜草都燒起來，大約2公里外就可...

影／桃園凌晨驚險車禍！路口未減速禮讓撞個正著 2駕駛掛彩送醫

林姓男子今天凌晨駕深色裕隆沿著桃園市桃園區宏昌十三街直行，行經國際路口時，疑未減速禮讓，當場撞上由程男所駕的銀色賓士，造...

影／不甩員警拔槍示警 國道聯結車硬闖林口市區衝撞逃逸

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載卻拒檢，駛出交流道闖進新北市林口市區，共三度被攔甚至員警拔槍示警，最後仍用危險駕...

嘉義客運右轉撞斃單車婦人 警方調查肇因司機停職配合偵辦

嘉義市區上午發生一起死亡車禍，嘉義客運林姓司機駕駛、車上載4、50名學生，上午7時40分左右行經市區時，在民生北路右轉垂...

影／搞笑！酒客找代駕開回家後關門上樓睡 代駕受困地下室1小時

台中34歲陳姓汽車代駕今天凌晨送1名酒醉男子返回位於太平市成功東路社區大樓住家，沒想到醉男到社區地下室後，就放下地下室鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。