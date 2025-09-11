影／停放陸地小型遊艇突然起火 警方循線逮捕縱火女子
今天清晨屏東縣新園鄉光復路附近一艘停放在陸地上的小型遊艇突然起火，消防局獲報後立即派員前往，經過一個多小時順利撲滅火勢，無人員受傷。後續警方調閱監視器後，發現是一名30歲陳姓女子放火，已將她逮捕帶回問訊，將依公共危險罪移送法辦。
屏東縣消防局今天清晨3時32分獲報，在新園鄉光復路附近一艘停放在陸地上的小型遊艇發生火警，即派出11車19人前往滅火，並於4時20分控制火勢，5時48分撲滅火勢，無人員受傷。
東港警分局同步啟動調查，調閱周邊監視器後，發現1名形跡可疑的女子於案發前在附近徘徊，之後現場就冒出濃煙，女子還疑似從一旁拿乾草與樹枝葉助燃，縱火犯罪行為明確。
警方經調查後，確認為其身分為新園在地陳姓女子，上午6時許前往其住宅將其逮捕，目前仍在偵訊中，調查完畢後將依刑法公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。
