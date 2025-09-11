路口未禮讓釀禍！桃園轎車凌晨遭側撞 慘況曝
桃園市今(11)日凌晨2時37分許，一名林姓男子駕駛自小客車行經桃園區宏昌十三街與國際路口未減速禮讓幹線車輛，與程姓男子駕駛的自小客車發生碰撞，造成雙方駕駛輕微擦傷，詳細肇事原因尚待桃園警分局釐清。
桃園分局說明，林男駕駛自小客沿宏昌十三街往中平路方向行駛，於行經宏昌十三街與國際路口時，未減速禮讓幹線車輛，與程姓男子所駕駛之自小客發生碰撞，導致雙方駕駛均有輕微擦傷，警方獲報立即趕抵現場處理，協助傷者送醫。
桃園分局指出，經實施酒測雙方均無酒精反應，後續肇事責任由警方釐清中，同時呼籲汽機車駕駛人行經路口應禮讓並減速慢行，以共同維護交通安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：路口未禮讓釀禍！桃園轎車凌晨遭側撞 慘況曝
