可惡！八德汽車輾壓小狗驚悚過程曝 大批網友全怒了

汽車沒有等狗狗走開就直接踩油門往前，整隻狗當場被捲進車底。圖：翻攝自記憶八德

桃園市八德區發生汽車撞傷狗狗的車禍，點燃大批網友們的怒火。當時一隻沒有牽繩的狗狗站在馬路中間，疑似因視力不好沒有發現車子靠近，白車有放慢速度，下秒竟沒有等狗狗走開就直接踩油門往前，整隻狗當場被捲進車底，身體遭到輾壓，現場留下斑斑血跡，過程相當驚悚。目前狗狗正在寵物診所ICU接受治療。現場監視器畫面曝光後，網友批評駕駛相當過分，也有人質疑為何飼主放任狗狗在外面遊蕩，才會造成悲劇。八德警分局也將介入調查，通知飼主及汽車駕駛到案說明，全案依法偵辦。

原PO在臉書社團「記憶八德」公開監視器畫面，並表示，14歲的狗狗雙眼青光眼看不見，跑到外面去，緊張四處亂走，「車主有放慢，但後面那一腳油門是甚麼意思？因為他只是狗嗎？」目前狗狗安置在寵物診所ICU內，醫師診斷有腦震盪的跡象，因為狗狗年紀大、身體會抽蓄癲癇，所以無法照X光看是否有骨傷，目前只能鎮定劑、強心針、吊點滴，診所有發出病危通知。

貼文一出，網友們紛紛留言提到，「狗的主人到底在幹嘛？放養嗎？看了很難過，開車的人如果是知道，極度惡劣過份」、「明明就有看到狗還撞過去 開車的人真的可以去X一X 但還是要斥責飼主放養 如果是狗狗自己從家裡跑出來的 那飼主沒關緊門窗也是該X」、「主人跟肇事者都很有事⋯」、「天啊…根本故意的」。

對此，大安派出所表示，目前尚未接獲報案，經檢視影片，該汽車駕駛行為，已違反動物保護法第25條、30條相關規定，警方將主動積極介入調查，通知飼主及汽車駕駛說明，函請動保處查處，並移送桃園地檢署偵辦。

