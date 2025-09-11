快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

可惡！八德汽車輾壓小狗驚悚過程曝 大批網友全怒了

桃園電子報／ 桃園電子報

152554
汽車沒有等狗狗走開就直接踩油門往前，整隻狗當場被捲進車底。圖：翻攝自記憶八德

桃園市八德區發生汽車撞傷狗狗的車禍，點燃大批網友們的怒火。當時一隻沒有牽繩的狗狗站在馬路中間，疑似因視力不好沒有發現車子靠近，白車有放慢速度，下秒竟沒有等狗狗走開就直接踩油門往前，整隻狗當場被捲進車底，身體遭到輾壓，現場留下斑斑血跡，過程相當驚悚。目前狗狗正在寵物診所ICU接受治療。現場監視器畫面曝光後，網友批評駕駛相當過分，也有人質疑為何飼主放任狗狗在外面遊蕩，才會造成悲劇。八德警分局也將介入調查，通知飼主及汽車駕駛到案說明，全案依法偵辦。

原PO在臉書社團「記憶八德」公開監視器畫面，並表示，14歲的狗狗雙眼青光眼看不見，跑到外面去，緊張四處亂走，「車主有放慢，但後面那一腳油門是甚麼意思？因為他只是狗嗎？」目前狗狗安置在寵物診所ICU內，醫師診斷有腦震盪的跡象，因為狗狗年紀大、身體會抽蓄癲癇，所以無法照X光看是否有骨傷，目前只能鎮定劑、強心針、吊點滴，診所有發出病危通知。

貼文一出，網友們紛紛留言提到，「狗的主人到底在幹嘛？放養嗎？看了很難過，開車的人如果是知道，極度惡劣過份」、「明明就有看到狗還撞過去 開車的人真的可以去X一X 但還是要斥責飼主放養 如果是狗狗自己從家裡跑出來的 那飼主沒關緊門窗也是該X」、「主人跟肇事者都很有事⋯」、「天啊…根本故意的」。

對此，大安派出所表示，目前尚未接獲報案，經檢視影片，該汽車駕駛行為，已違反動物保護法第25條、30條相關規定，警方將主動積極介入調查，通知飼主及汽車駕駛說明，函請動保處查處，並移送桃園地檢署偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】可惡！八德汽車輾壓小狗驚悚過程曝 大批網友全怒了

延伸閱讀：

  1. 假投資專家報明牌 她聽話到超商繳費損失9萬
  2. 婦產科診所被控接生環境不佳、沒戴手套 桃園衛生局稽查結果出爐

狗狗 桃園地檢署

延伸閱讀

影／狠心男友不顧女友趴引擎蓋 還加速將她輾斃…警火速逮人

車內僵持拒下車 八德警盤查逮毒品通緝犯送辦

影／又是內輪差！梧棲港埠路口聯結車右轉 72歲女騎士輾死輪下

台中嚴重車禍 機車疑要超車被大貨車輾壓2人重傷 騎士不治

相關新聞

影／國道紅斑馬追捕畫面曝光 惡劣聯結車企圖衝撞員警

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載拒絕受檢，不僅企圖衝撞員警，並駛出交流道闖進新北市林口市區，甚至完全不理會警方拔...

花蓮垃圾掩埋場自燃火警 濃煙密布鄉長呼籲快關門窗

花蓮吉安鄉光華五街附近的垃圾掩埋場，今天中午突然自燃，現場有大量垃圾，火勢猛烈，就連旁邊的雜草都燒起來，大約2公里外就可...

影／桃園凌晨驚險車禍！路口未減速禮讓撞個正著 2駕駛掛彩送醫

林姓男子今天凌晨駕深色裕隆沿著桃園市桃園區宏昌十三街直行，行經國際路口時，疑未減速禮讓，當場撞上由程男所駕的銀色賓士，造...

影／不甩員警拔槍示警 國道聯結車硬闖林口市區衝撞逃逸

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載卻拒檢，駛出交流道闖進新北市林口市區，共三度被攔甚至員警拔槍示警，最後仍用危險駕...

嘉義客運右轉撞斃單車婦人 警方調查肇因司機停職配合偵辦

嘉義市區上午發生一起死亡車禍，嘉義客運林姓司機駕駛、車上載4、50名學生，上午7時40分左右行經市區時，在民生北路右轉垂...

影／搞笑！酒客找代駕開回家後關門上樓睡 代駕受困地下室1小時

台中34歲陳姓汽車代駕今天凌晨送1名酒醉男子返回位於太平市成功東路社區大樓住家，沒想到醉男到社區地下室後，就放下地下室鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。