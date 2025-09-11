快訊

影／不甩員警拔槍示警 國道聯結車硬闖林口市區衝撞逃逸

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載卻拒檢，駛出交流道闖進新北市林口市區，共三度被攔甚至員警拔槍示警，最後仍用危險駕駛方式逃離。警方將依違規逐項逕行舉發，最高可處16萬8千元以下罰鍰、吊扣牌照和駕照6個月。

國道公路警察局第一大隊說明，該輛聯結車前天下午4時許在南向36.4公里泰山路段，疑似超載、變換車道未全程打方向燈被示意停靠40.5公里林口出口槽化線處受檢，但司機假意配合，卻等巡邏車停下，立即駛出林口A交流道往市區方向逃逸。

巡邏車鳴笛跟上並以擴音器要求停車受檢，員警利用前方紅燈下車去拍打聯結車駕駛座車門，司機卻以橫切方式危險駕駛，不顧其他車輛安全，直接從最內側車道變換至最外側車道右轉逃離。

警方持續尾隨廣播追了將近2公里，再次利用林口區公園路、仁愛路口紅燈將聯結車攔下，但對方仍執意不配合，試圖衝撞員警及周邊車輛，員警於是拔槍喝令司機下車，結果他卻趁其他車輛挪移閃避，倒車再向前往民治路林口國中的方向逃離。圍觀民眾將手機錄影畫面貼上網。

由於當時已有許多國中生放學在路上行走，聯結車又衝往學校方向逃逸，警方沒有繼續追逐，返回駐地依照違規逐項逕行舉發，最高可處16萬8千元以下罰鍰、吊扣牌照和駕照6個月，事後並將通知駕駛人到案說明。

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載卻拒檢，駛出交流道闖進新北市林口市區，共三度被攔甚至員警拔槍示警，最後仍用危險駕駛方式逃離，當時已有許多國中生放學在路上行走。圖／翻攝社會事新聞影音
國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載卻拒檢，駛出交流道闖進新北市林口市區，共三度被攔甚至員警拔槍示警，最後仍用危險駕駛方式逃離，當時已有許多國中生放學在路上行走。圖／翻攝社會事新聞影音

林口 車道

