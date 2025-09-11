快訊

921鬼門關別說「再見」！命理師曝8大禁忌、3生肖運勢黑翻紅

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義客運右轉撞斃單車婦人 警方調查肇因司機停職配合偵辦

聯合報／ 記者魯永明李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市區上午發生一起死亡車禍，嘉義客運林姓司機駕駛、車上載4、50名學生，上午7時40分左右行經市區時，在民生北路右轉垂楊路口，不慎撞上正在斑馬線上通過的單車婦人，造成該名婦人當場身亡。事故驚動在場民眾，警方獲報後立即趕往現場進行交通管制與事故鑑定，詳細肇因仍待調查釐清。

根據警方初步調查，肇事的林姓司機在嘉義客運任職已逾3年，駕駛紀錄良好，過去並無違規紀錄。警方到場後對他進行酒測，結果為零，排除酒駕因素。事故發生時，公車正處於綠燈右轉起步狀態，並非超速情況。至於是否因車體A柱造成視線死角，或是當時陽光刺眼影響視線，導致未注意到正通行斑馬線的單車婦人，仍需進一步釐清。

嘉義客運表示，事故發生後，立即調派其他公車，將車上學生安全送抵各自學校，並對家屬表達哀悼與關切。公司已先行暫停林姓司機職務，配合警方後續調查，也將依規定啟動保險理賠及善後處理，承諾妥善處理相關事宜。

這起車禍也凸顯大型客運車輛在市區轉彎時的交通風險。警方提醒，駕駛大型車輛時務必減速並多次確認左右後照鏡，避免視線死角釀禍；民眾通過路口或斑馬線時，也應提高警覺，確保自身安全。警察局指出，將持續調查包括行車紀錄器畫面、現場監視器及相關跡證，以釐清車禍真正原因，並依法釐清責任。

嘉義市區上午發生一起死亡車禍，嘉義客運林姓司機駕駛、車上載4、50名學生，上午7時40分左右行經市區時，在民生北路右轉垂楊路口，不慎撞上正在斑馬線上通過的單車婦人，造成該名婦人當場身亡。記者魯永明／翻攝
嘉義市區上午發生一起死亡車禍，嘉義客運林姓司機駕駛、車上載4、50名學生，上午7時40分左右行經市區時，在民生北路右轉垂楊路口，不慎撞上正在斑馬線上通過的單車婦人，造成該名婦人當場身亡。記者魯永明／翻攝

嘉義

延伸閱讀

廣西蒼梧14歲女遭校園欺凌被逼下跪 校長、副校長等多人被停職

「2025高雄乘風而騎」 9月21日三塊厝車站登場

國小師竟是酒駕累犯！多次酒後上路又被逮 桃市教育局：建議該校停職

影／高中生通勤單車被偷 苦找2天無果...警調監視器5天逮到人

相關新聞

高雄嚴重自撞車禍 男駕休旅車撞幼兒園圍牆1死2傷

高雄市仁武區今天凌晨發生休旅車自撞車禍，釀1死2傷。鍾姓男子開車載2名朋友，疑轉彎時撞擊路口幼兒園圍牆，鍾當場死亡，2名...

影／不甩員警拔槍示警 國道聯結車硬闖林口市區衝撞逃逸

國道1號泰山路段前天有1輛聯結車疑似超載卻拒檢，駛出交流道闖進新北市林口市區，共三度被攔甚至員警拔槍示警，最後仍用危險駕...

嘉義客運右轉撞斃單車婦人 警方調查肇因司機停職配合偵辦

嘉義市區上午發生一起死亡車禍，嘉義客運林姓司機駕駛、車上載4、50名學生，上午7時40分左右行經市區時，在民生北路右轉垂...

影／搞笑！酒客找代駕開回家後關門上樓睡 代駕受困地下室1小時

台中34歲陳姓汽車代駕今天凌晨送1名酒醉男子返回位於太平市成功東路社區大樓住家，沒想到醉男到社區地下室後，就放下地下室鐵...

屏東新園鄉停放遊艇清晨突傳火警 幸無人受傷

屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊、東港分隊、佳冬分隊、林邊分隊...

新竹市殯燒錯遺體 將重罰出包廠商

新竹市殯葬管理所日前發生燒錯遺體事件，議員昨在議會專案報告砲聲隆隆，質疑市府未落實監督，且未見懲處。民政處長施淑婷說，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。