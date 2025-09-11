聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義客運右轉撞斃單車婦人 警方調查肇因司機停職配合偵辦
嘉義市區上午發生一起死亡車禍，嘉義客運林姓司機駕駛、車上載4、50名學生，上午7時40分左右行經市區時，在民生北路右轉垂楊路口，不慎撞上正在斑馬線上通過的單車婦人，造成該名婦人當場身亡。事故驚動在場民眾，警方獲報後立即趕往現場進行交通管制與事故鑑定，詳細肇因仍待調查釐清。
根據警方初步調查，肇事的林姓司機在嘉義客運任職已逾3年，駕駛紀錄良好，過去並無違規紀錄。警方到場後對他進行酒測，結果為零，排除酒駕因素。事故發生時，公車正處於綠燈右轉起步狀態，並非超速情況。至於是否因車體A柱造成視線死角，或是當時陽光刺眼影響視線，導致未注意到正通行斑馬線的單車婦人，仍需進一步釐清。
嘉義客運表示，事故發生後，立即調派其他公車，將車上學生安全送抵各自學校，並對家屬表達哀悼與關切。公司已先行暫停林姓司機職務，配合警方後續調查，也將依規定啟動保險理賠及善後處理，承諾妥善處理相關事宜。
這起車禍也凸顯大型客運車輛在市區轉彎時的交通風險。警方提醒，駕駛大型車輛時務必減速並多次確認左右後照鏡，避免視線死角釀禍；民眾通過路口或斑馬線時，也應提高警覺，確保自身安全。警察局指出，將持續調查包括行車紀錄器畫面、現場監視器及相關跡證，以釐清車禍真正原因，並依法釐清責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言