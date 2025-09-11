嘉義客運右轉撞斃單車婦人 警方調查肇因司機停職配合偵辦

嘉義市區上午發生一起死亡車禍，嘉義客運林姓司機駕駛、車上載4、50名學生，上午7時40分左右行經市區時，在民生北路右轉垂楊路口，不慎撞上正在斑馬線上通過的單車婦人，造成該名婦人當場身亡。事故驚動在場民眾，警方獲報後立即趕往現場進行交通管制與事故鑑定，詳細肇因仍待調查釐清。

根據警方初步調查，肇事的林姓司機在嘉義客運任職已逾3年，駕駛紀錄良好，過去並無違規紀錄。警方到場後對他進行酒測，結果為零，排除酒駕因素。事故發生時，公車正處於綠燈右轉起步狀態，並非超速情況。至於是否因車體A柱造成視線死角，或是當時陽光刺眼影響視線，導致未注意到正通行斑馬線的單車婦人，仍需進一步釐清。

嘉義客運表示，事故發生後，立即調派其他公車，將車上學生安全送抵各自學校，並對家屬表達哀悼與關切。公司已先行暫停林姓司機職務，配合警方後續調查，也將依規定啟動保險理賠及善後處理，承諾妥善處理相關事宜。