影／搞笑！酒客找代駕開回家後關門上樓睡 代駕受困地下室1小時

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中34歲陳姓汽車代駕今天凌晨送1名酒醉男子返回位於太平市成功東路社區大樓住家，沒想到醉男到社區地下室後，就放下地下室鐵捲門後上樓休息，陳男因此受困地下室，經警方到場協助開啟鐵捲門，陳男在受困1小時後獲救。

陳姓汽車代駕今天凌晨3時36分，送1名酒醉男子返回位於太平市成功東路的社區住家，陳姓代駕駛將轎車開入其社區地下室後，該名酒醉男子隨即將地下室鐵捲門放下，並上樓休息，致陳姓代駕受困其內。

太平派出所所長莊念遠說明，太平分局太平派出所員警獲報到場協助，經聯繫屋主及社區管委會未果，員警眼尖查看社區鐵捲門近天花板處有一緊急開關，透過警棍觸碰開關順利開啟鐵捲門助男子脫困。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

34歲陳姓汽車代駕今天凌晨受困太平市成功東路某社區大樓地下室，經警方協助終脫困。記者趙容萱／翻攝
