扯！無牌微電車違規上路 載運冷氣釀事故竟砸車 警先取締開罰

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中大甲日前發生一起特殊交通事故，轎車與未領牌微型電動二輪車發生碰撞，事故中微電車所載運的冷氣機掉落，直接砸中自小客車，造成車輛毀損，場面驚險，所幸無人員傷亡，但凸顯未掛牌車輛違規上路與不當載運物品的高風險，警方先處以新台幣1200元罰鍰，並禁止其行駛。

大甲分局指出，統計自去年11月30日新制上路至今，已取締微型電動二輪車交通違規案件共273件，其中以「不依號誌、標誌、標線指示行駛及不依規定停放」93件、「經審驗合格但未領用牌照」50件及「酒駕及拒測」50件為前三大違規項目。

這起微型電動二輪車未依規定申請並領用號牌，已屬違規上路，事故中更因所載運的冷氣機掉落砸中自小客車，不僅騎乘未掛牌車輛上路，部分民眾心存僥倖極易釀成事故，甚至違規載運大型物品，不僅影響交通秩序與行車安全，更在事故發生時，增加責任釐清的困難。

警方依據「道路交通管理處罰條例」第71條規定，未領用牌照的微型電動二輪車若行駛於道路，將處車輛所有人新臺幣1200元罰鍰，並禁止其行駛並強調，微型電動二輪車雖體積小、操作方便，但並非萬能運輸工具，民眾應依規掛牌並正確使用，勿違規上路。

大甲發生轎車與未領牌的微型電動二輪車發生碰撞，事故中微電車所載運的冷氣機掉落，直接砸中自小客車。圖／大甲分局提供
大甲發生轎車與未領牌的微型電動二輪車發生碰撞，事故中微電車所載運的冷氣機掉落，直接砸中自小客車。圖／大甲分局提供
大甲發生轎車與未領牌的微型電動二輪車發生碰撞，事故中微電車所載運的冷氣機掉落，直接砸中自小客車。圖／大甲分局提供
大甲發生轎車與未領牌的微型電動二輪車發生碰撞，事故中微電車所載運的冷氣機掉落，直接砸中自小客車。圖／大甲分局提供

高雄嚴重自撞車禍 男駕休旅車撞幼兒園圍牆1死2傷

高雄市仁武區今天凌晨發生休旅車自撞車禍，釀1死2傷。鍾姓男子開車載2名朋友，疑轉彎時撞擊路口幼兒園圍牆，鍾當場死亡，2名...

屏東新園鄉停放遊艇清晨突傳火警 幸無人受傷

屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊、東港分隊、佳冬分隊、林邊分隊...

新竹市殯燒錯遺體 將重罰出包廠商

新竹市殯葬管理所日前發生燒錯遺體事件，議員昨在議會專案報告砲聲隆隆，質疑市府未落實監督，且未見懲處。民政處長施淑婷說，市...

現場一片狼藉！高市國小旁連撞8車「保險桿脫落」 肇事男竟酒駕

網傳昨天晚間高雄市林園區發生酒駕車禍，60歲戴姓男子駕駛休旅車竟在國小旁，連撞8輛停在路邊的汽、機車，幸未造成傷亡。但警...

鉛球冠軍求復合失敗 竟刺死女高中生！檢依殺人罪起訴移審國民法官

台中市詹朱姓男子讀大學時曾拿鉛球比賽冠軍，他不滿詹姓女友分手，萌生殺意，以歸還寵物鼠與個人物品為由，約出詹女在台中市南屯...

高雄漁塭出意外 七旬翁「手握電線倒地」疑觸電亡

高雄市茄萣區1名陳姓老翁在漁塭，疑誤觸高壓電遭電死，兒子去找他時，發現他倒地手上還握著電線，趕緊求救，但救護人員到場，發...

