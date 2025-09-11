扯！無牌微電車違規上路 載運冷氣釀事故竟砸車 警先取締開罰
台中大甲日前發生一起特殊交通事故，轎車與未領牌微型電動二輪車發生碰撞，事故中微電車所載運的冷氣機掉落，直接砸中自小客車，造成車輛毀損，場面驚險，所幸無人員傷亡，但凸顯未掛牌車輛違規上路與不當載運物品的高風險，警方先處以新台幣1200元罰鍰，並禁止其行駛。
大甲分局指出，統計自去年11月30日新制上路至今，已取締微型電動二輪車交通違規案件共273件，其中以「不依號誌、標誌、標線指示行駛及不依規定停放」93件、「經審驗合格但未領用牌照」50件及「酒駕及拒測」50件為前三大違規項目。
這起微型電動二輪車未依規定申請並領用號牌，已屬違規上路，事故中更因所載運的冷氣機掉落砸中自小客車，不僅騎乘未掛牌車輛上路，部分民眾心存僥倖極易釀成事故，甚至違規載運大型物品，不僅影響交通秩序與行車安全，更在事故發生時，增加責任釐清的困難。
警方依據「道路交通管理處罰條例」第71條規定，未領用牌照的微型電動二輪車若行駛於道路，將處車輛所有人新臺幣1200元罰鍰，並禁止其行駛並強調，微型電動二輪車雖體積小、操作方便，但並非萬能運輸工具，民眾應依規掛牌並正確使用，勿違規上路。
