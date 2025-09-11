快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

屏東新園鄉停放遊艇清晨突傳火警 幸無人受傷

聯合報／ 記者劉星君潘奕言／屏東即時報導

屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊、東港分隊、佳冬分隊、林邊分隊與第三大隊共計11車19人由第三大隊副大隊長胡淞銀前往指揮，並通知海巡署環保局知悉。救災災車輛到達現場後佈水線搶救，幸無傷亡。

消防局指出獲報但到場後，發現一艘停放路面上的小型遊艇起火燃燒，並加派重機具怪手協助滅火，火勢在4時20分控制，5時48分火勢撲滅，無人員受傷，後續由火災調查人員調查中。

消防局今凌晨3時32分受理警察局110轉報於在園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊2車4人、東港分隊4車8人、佳冬分隊1車2人、林邊分隊2車4人及第三大隊2車3人共計11車19人由第三大隊副大隊長胡淞銀帶隊前往指揮，並通知海巡署、環保局知悉。救災車輛到達現場後立即佈水線搶救，現場是一艘停放路面上之小型遊艇起火燃燒，並加派重機具怪手協助滅火，04時20分火勢控制，05時48分火勢撲滅，無人員受傷，後續交由火災調查人員調查中。

屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案。救災災車輛到達現場後佈水線搶救，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案。救災災車輛到達現場後佈水線搶救，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案。救災災車輛到達現場後佈水線搶救，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案。救災災車輛到達現場後佈水線搶救，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案。救災災車輛到達現場後佈水線搶救，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝
屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案。救災災車輛到達現場後佈水線搶救，幸無人傷亡。記者劉星君／翻攝

遊艇 海巡署 環保局 火燒船

延伸閱讀

民怨興達電廠火警無通知 台電董座曾文生：會研究科技通報

TPBL／熱身賽10月3日屏東登場 造福無職籃縣市球迷

興達電廠火警 經長：已要求台電備轉容量率維持6%以上

新屋消防分隊榮耀全國 張金煜代表桃園奪獎…展現救護量能

相關新聞

高雄嚴重自撞車禍 男駕休旅車撞幼兒園圍牆1死2傷

高雄市仁武區今天凌晨發生休旅車自撞車禍，釀1死2傷。鍾姓男子開車載2名朋友，疑轉彎時撞擊路口幼兒園圍牆，鍾當場死亡，2名...

屏東新園鄉停放遊艇清晨突傳火警 幸無人受傷

屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊、東港分隊、佳冬分隊、林邊分隊...

新竹市殯燒錯遺體 將重罰出包廠商

新竹市殯葬管理所日前發生燒錯遺體事件，議員昨在議會專案報告砲聲隆隆，質疑市府未落實監督，且未見懲處。民政處長施淑婷說，市...

現場一片狼藉！高市國小旁連撞8車「保險桿脫落」 肇事男竟酒駕

網傳昨天晚間高雄市林園區發生酒駕車禍，60歲戴姓男子駕駛休旅車竟在國小旁，連撞8輛停在路邊的汽、機車，幸未造成傷亡。但警...

鉛球冠軍求復合失敗 竟刺死女高中生！檢依殺人罪起訴移審國民法官

台中市詹朱姓男子讀大學時曾拿鉛球比賽冠軍，他不滿詹姓女友分手，萌生殺意，以歸還寵物鼠與個人物品為由，約出詹女在台中市南屯...

高雄漁塭出意外 七旬翁「手握電線倒地」疑觸電亡

高雄市茄萣區1名陳姓老翁在漁塭，疑誤觸高壓電遭電死，兒子去找他時，發現他倒地手上還握著電線，趕緊求救，但救護人員到場，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。