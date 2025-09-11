屏東新園鄉停放遊艇清晨突傳火警 幸無人受傷

屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊、東港分隊、佳冬分隊、林邊分隊與第三大隊共計11車19人由第三大隊副大隊長胡淞銀前往指揮，並通知海巡署、環保局知悉。救災災車輛到達現場後佈水線搶救，幸無傷亡。

消防局指出獲報但到場後，發現一艘停放路面上的小型遊艇起火燃燒，並加派重機具怪手協助滅火，火勢在4時20分控制，5時48分火勢撲滅，無人員受傷，後續由火災調查人員調查中。