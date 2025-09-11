屏東新園鄉停放遊艇清晨突傳火警 幸無人受傷
屏東縣消防局今凌晨3時許接獲報案，新園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊、東港分隊、佳冬分隊、林邊分隊與第三大隊共計11車19人由第三大隊副大隊長胡淞銀前往指揮，並通知海巡署、環保局知悉。救災災車輛到達現場後佈水線搶救，幸無傷亡。
消防局指出獲報但到場後，發現一艘停放路面上的小型遊艇起火燃燒，並加派重機具怪手協助滅火，火勢在4時20分控制，5時48分火勢撲滅，無人員受傷，後續由火災調查人員調查中。
消防局今凌晨3時32分受理警察局110轉報於在園鄉光復路附近發生停放陸地小型遊艇火警案，派遣新園分隊2車4人、東港分隊4車8人、佳冬分隊1車2人、林邊分隊2車4人及第三大隊2車3人共計11車19人由第三大隊副大隊長胡淞銀帶隊前往指揮，並通知海巡署、環保局知悉。救災車輛到達現場後立即佈水線搶救，現場是一艘停放路面上之小型遊艇起火燃燒，並加派重機具怪手協助滅火，04時20分火勢控制，05時48分火勢撲滅，無人員受傷，後續交由火災調查人員調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言