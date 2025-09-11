聽新聞
0:00 / 0:00
高雄嚴重自撞車禍 男駕休旅車撞幼兒園圍牆1死2傷
高雄市仁武區今天凌晨發生休旅車自撞車禍，釀1死2傷。鍾姓男子開車載2名朋友，疑轉彎時撞擊路口幼兒園圍牆，鍾當場死亡，2名朋友受傷，確實車禍原因待檢方相驗查明。
警方表示，今天凌晨4時許，高雄市仁武警分局接獲報案，指仁武區文中路與文東路一段路口發生車禍，警、消趕往車禍地點，發現鍾姓男子（26歲）駕駛休旅車，撞上幼兒園圍牆，當場失去生命跡象。
據了解，鍾姓男子開車沿仁武區文中路向北行駛，要右轉文東路一段時，不明原因失控，直接撞上路邊幼兒園圍牆，車上2名朋友林姓男子（30歲）與賴姓女子（29歲）擦挫傷，意識清楚送醫後已無大礙。警方初步研判，事故原因為駕駛轉彎時自撞，確實肇事原因及是否酒駕，仍待相驗釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言