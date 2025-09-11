高雄嚴重自撞車禍 男駕休旅車撞幼兒園圍牆1死2傷

高雄市仁武區今天凌晨發生休旅車自撞車禍，釀1死2傷。鍾姓男子開車載2名朋友，疑轉彎時撞擊路口幼兒園圍牆，鍾當場死亡，2名朋友受傷，確實車禍原因待檢方相驗查明。

警方表示，今天凌晨4時許，高雄市仁武警分局接獲報案，指仁武區文中路與文東路一段路口發生車禍，警、消趕往車禍地點，發現鍾姓男子（26歲）駕駛休旅車，撞上幼兒園圍牆，當場失去生命跡象。