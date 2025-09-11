快訊

高雄嚴重自撞車禍 男駕休旅車撞幼兒園圍牆1死2傷

美保守派年輕演說家遭槍擊身亡 川普為他降半旗4天

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市仁武區今天凌晨發生休旅車自撞車禍，釀1死2傷。鍾姓男子開車載2名朋友，疑轉彎時撞擊路口幼兒園圍牆，鍾當場死亡，2名朋友受傷，確實車禍原因待檢方相驗查明。

警方表示，今天凌晨4時許，高雄市仁武警分局接獲報案，指仁武區文中路與文東路一段路口發生車禍，警、消趕往車禍地點，發現鍾姓男子（26歲）駕駛休旅車，撞上幼兒園圍牆，當場失去生命跡象。

據了解，鍾姓男子開車沿仁武區文中路向北行駛，要右轉文東路一段時，不明原因失控，直接撞上路邊幼兒園圍牆，車上2名朋友林姓男子（30歲）與賴姓女子（29歲）擦挫傷，意識清楚送醫後已無大礙。警方初步研判，事故原因為駕駛轉彎時自撞，確實肇事原因及是否酒駕，仍待相驗釐清。

高雄市仁武區自撞車禍，男子開車轉彎撞幼兒園圍牆，釀1死2傷。圖／讀者提供
高雄市仁武區自撞車禍，男子開車轉彎撞幼兒園圍牆，釀1死2傷。圖／讀者提供
高雄市仁武區自撞車禍，男子開車轉彎撞幼兒園圍牆，釀1死2傷。記者林保光／翻攝
高雄市仁武區自撞車禍，男子開車轉彎撞幼兒園圍牆，釀1死2傷。記者林保光／翻攝
高雄市仁武區自撞車禍，男子開車轉彎撞幼兒園圍牆，釀1死2傷。記者林保光／翻攝
高雄市仁武區自撞車禍，男子開車轉彎撞幼兒園圍牆，釀1死2傷。記者林保光／翻攝

