新竹市殯燒錯遺體 將重罰出包廠商

新竹市殯葬管理所發生燒錯大體事件，市府擬提前和出包廠商解約。記者黃羿馨／攝影 新竹市殯葬管理所日前發生燒錯遺體事件，議員昨在議會專案報告砲聲隆隆，質疑市府未落實監督，且未見懲處。民政處長施淑婷說，市府將開罰出包的冷凍庫廠商，並研議提前終止契約，市府內部也會懲處、新訂領大體確認表，強化SOP。

市議員劉彥伶、劉崇顯、楊玲宜、曾資程及陳建名等人說，此次重大疏失從冷凍庫就出錯，質疑殯管所未落實監督，也沒有風險管理概念，讓市民與家屬難以接受。市議員劉彥玲、田雅芳也批，市府迄今未懲處監督人員，是對家屬最大的傷害。

市議員林彥甫建議，要加強QR Code掃描機制，不僅領取遺體要查核，入棺前更要再次掃描產生新的QR Code並輸入密碼，雙重確認。市議員鄭美娟也說，未來在掃瞄QR Code時，應有即上傳至殯管所電腦端的機制，由專人核對。

施淑婷表示，9月5日冷凍庫外包廠商蓮芳禮儀公司受理代辦亡者吳女、羅女洗穿化後遺體入殮手續，因外包廠商員工未依規定確認吳女遺體手環QR Code，導致入殮蓋棺後，靈柩送到羽化館火化，直到羅女親人入殮瞻仰遺容，發現棺木遺體非自己親人，經追查才知羅女早一步被誤領火化。

施淑婷說，吳女家屬已與蓮芳禮儀達成共識，10日舉行樹葬，不收取費用；羅女家屬也於8日和解補辦追思會，由蓮芳提供家屬精神慰問金，弭平家屬傷痛。

殯管所事後檢討，已要求廠商撤換不適任員工，並要求員工確實依標準作業程序執行。另新訂「洗穿化室領取大體至入殮確認表」，冷凍室人員、代辦業者、家屬等3方簽名確認後才火化。

施淑婷說，因人員疏忽造成家屬心中傷害及機關名譽重大損害，除依契約規定嚴厲處罰出包廠商，明年將不再續約，並研議提前終止契約。殯管所相關人員督導不周部分，待調查結果責任歸屬後懲處。