現場一片狼藉！高市國小旁連撞8車「保險桿脫落」 肇事男竟酒駕

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網傳昨天晚間高雄市林園區發生酒駕車禍，60歲戴姓男子駕駛休旅車竟在國小旁，連撞8輛停在路邊的汽、機車，幸未造成傷亡。但警方對他酒測，竟達每公升0.73毫克，依公共危險罪嫌將他移送法辦。

昨晚10時20分左右，戴姓男子駕駛休旅車，在高雄市林園區中芸二路倒車時突然失控，連撞停在中芸國小圍牆旁的7輛汽車及1輛機車，幸沒造成傷亡。

居民聽見撞擊聲，發現車禍現場一片狼藉，戴男駕駛的休旅車撞得保險桿脫落。路人驚呼，幸好車禍發生當時是晚間，不是上下學時間，否則後果不堪設想。

警方據報發生車禍，趕到現場對戴姓男子酒測，竟發現他似乎喝得酩酊大醉，酒測值達0.73毫克，立即逮捕他查辦公共危險罪嫌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

戴姓男子涉嫌酒駕，在高雄市中芸國小旁連撞8車。記者林保光／翻攝
