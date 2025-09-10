鉛球冠軍求復合失敗 竟刺死女高中生！檢依殺人罪起訴移審國民法官

台中市詹朱姓男子讀大學時曾拿鉛球比賽冠軍，他不滿詹姓女友分手，萌生殺意，以歸還寵物鼠與個人物品為由，約出詹女在台中市南屯區的租屋處交付，今年5月間，詹朱男見詹女到場後，持預藏水果刀朝詹女猛刺，隨後再持折疊刀刺自己胸口，詹女不治，檢方今依殺人罪起訴他，移審國民法官審理。

檢警調查，詹朱姓男子（24歲）是中部大學畢業，曾拿過鉛球比賽冠軍，他因不滿詹姓女友分手，萌生殺機，事先留下遺書後，以交還詹女的寵物鼠、生活用品為由，在今年5月10日下午在南屯區忠勇路一棟大樓前見面。

詹女在同日下午2時許，由友人開車前往約定地點，詹女下車後與詹朱姓男子交談，詹朱男突然以左手搭住詹女右肩，拿出水果刀刺向詹女身體後，詹朱男再持水果刀、折疊刀刺向自己。

在場友人見狀報警處理，據報到場，扣得遺留在現場兇刀2把，將詹女、詹朱男送醫急救，但詹女仍因受有左側肺臟、左側支氣管、左心室及降主動脈穿刺傷，導致大量出血及臟器損傷，傷重不治死亡。

台中地檢署今偵結此案，認定詹朱男涉犯殺人罪，移審國民法官審理。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980