快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

鉛球冠軍求復合失敗 竟刺死女高中生！檢依殺人罪起訴移審國民法官

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市詹朱姓男子讀大學時曾拿鉛球比賽冠軍，他不滿詹姓女友分手，萌生殺意，以歸還寵物鼠與個人物品為由，約出詹女在台中市南屯區的租屋處交付，今年5月間，詹朱男見詹女到場後，持預藏水果刀朝詹女猛刺，隨後再持折疊刀刺自己胸口，詹女不治，檢方今依殺人罪起訴他，移審國民法官審理。

檢警調查，詹朱姓男子（24歲）是中部大學畢業，曾拿過鉛球比賽冠軍，他因不滿詹姓女友分手，萌生殺機，事先留下遺書後，以交還詹女的寵物鼠、生活用品為由，在今年5月10日下午在南屯區忠勇路一棟大樓前見面。

詹女在同日下午2時許，由友人開車前往約定地點，詹女下車後與詹朱姓男子交談，詹朱男突然以左手搭住詹女右肩，拿出水果刀刺向詹女身體後，詹朱男再持水果刀、折疊刀刺向自己。

在場友人見狀報警處理，據報到場，扣得遺留在現場兇刀2把，將詹女、詹朱男送醫急救，但詹女仍因受有左側肺臟、左側支氣管、左心室及降主動脈穿刺傷，導致大量出血及臟器損傷，傷重不治死亡。

台中地檢署今偵結此案，認定詹朱男涉犯殺人罪，移審國民法官審理。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中市詹姓男子今年5月間在南屯區忠勇路大樓人行道，持刀殺死詹姓女高中生。記者陳宏睿／翻攝
台中市詹姓男子今年5月間在南屯區忠勇路大樓人行道，持刀殺死詹姓女高中生。記者陳宏睿／翻攝

寵物 女友 台中市 國民法官

延伸閱讀

台積電2奈米洩密案移審智財法院 3內鬼工程師裁定續羈押禁見

台積電2奈米洩密案移審 智財法院承審合議庭出爐

拿膠條鞭打妻情夫致死！國民法官稱行凶動機令人同情輕判5年 檢上訴

騙好友賺大錢可帶他坐私人飛機 高雄男設局27刀刺死麻吉

相關新聞

鉛球冠軍求復合失敗 竟刺死女高中生！檢依殺人罪起訴移審國民法官

台中市詹朱姓男子讀大學時曾拿鉛球比賽冠軍，他不滿詹姓女友分手，萌生殺意，以歸還寵物鼠與個人物品為由，約出詹女在台中市南屯...

國3彰化路段傍晚火燒車！一度釀塞車1公里 駕駛人及時逃出

一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報...

高雄漁塭出意外 七旬翁「手握電線倒地」疑觸電亡

高雄市茄萣區1名陳姓老翁在漁塭，疑誤觸高壓電遭電死，兒子去找他時，發現他倒地手上還握著電線，趕緊求救，但救護人員到場，發...

台籍男騎車突心臟劇痛衝派出所求救 值班警秒搬AED救回一命

一名台籍工人、年約54歲的王姓男子，昨日下午因騎車途中突感劇烈不適，緊急駛入金城派出所求助，豈料，他才剛到派出所門口，便...

核安演習國軍出動黑鷹直升機協助物資運補 眾人驚呼

114年核安第31號演習今天進行第二天，為屏東縣民眾防護行動演練及防災社區演練，並由國軍支援。其中「孤島多元運補與韌性社...

高雄鋼構廠驚傳工安意外 女員工遭滑落鋼梁砸中…送醫不治

高雄市岡山區某鋼構公司工廠作業時發生工安意外，1名曾姓女員工在執行測量作業，自鋼梁跌落，遭滑落的鋼梁砸中，當場失去意識。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。