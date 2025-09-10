高雄漁塭出意外 七旬翁「手握電線倒地」疑觸電亡

高雄市茄萣區1名陳姓老翁在漁塭，疑誤觸高壓電遭電死，兒子去找他時，發現他倒地手上還握著電線，趕緊求救，但救護人員到場，發覺老翁已經死亡，全案由警方報請檢方相驗確實死因。

今天下午3時30分，陳姓老翁（79歲）的兒子到高雄市茄萣區興達火力發電廠對岸的魚塭餵魚，要向在工寮內的父親詢問有關問題，一進漁塭工寮，竟發現父親倒在地上無動靜。

陳男發現父親發現手上還握著電線，而且電線還在通電狀態，身上有灼傷，叫父親都沒反應，趕緊向119求救。