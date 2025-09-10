聽新聞
0:00 / 0:00
高雄漁塭出意外 七旬翁「手握電線倒地」疑觸電亡
高雄市茄萣區1名陳姓老翁在漁塭，疑誤觸高壓電遭電死，兒子去找他時，發現他倒地手上還握著電線，趕緊求救，但救護人員到場，發覺老翁已經死亡，全案由警方報請檢方相驗確實死因。
今天下午3時30分，陳姓老翁（79歲）的兒子到高雄市茄萣區興達火力發電廠對岸的魚塭餵魚，要向在工寮內的父親詢問有關問題，一進漁塭工寮，竟發現父親倒在地上無動靜。
陳男發現父親發現手上還握著電線，而且電線還在通電狀態，身上有灼傷，叫父親都沒反應，趕緊向119求救。
救護人員到場後，發覺陳姓老翁已無呼吸心跳，已經氣絕。警方據報到場勘查，發現陳翁身上有3處電灼傷，研判陳翁意外觸電死亡，已報請橋頭地檢署相驗，釐清死因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言