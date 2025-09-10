國3彰化路段傍晚火燒車！一度釀塞車1公里 駕駛人及時逃出

一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報後，趕到現場部署水線，在5時41分許將火撲滅，起火原因由國道公路警察第七大隊調查中。

這輛休旅車起火時，駕駛人將車停到路肩後，自行逃出，彰化縣消防局共出動消防車2輛、救護車1輛、消防人員7人前往灌救，在5時41分許將火撲滅，由於正值上下班交通尖峰時段，一度造成塞車約一公里，經警方到場疏導，才恢復暢通。