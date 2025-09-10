快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

國3彰化路段傍晚火燒車！一度釀塞車1公里 駕駛人及時逃出

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報後，趕到現場部署水線，在5時41分許將火撲滅，起火原因由國道公路警察第七大隊調查中。

這輛休旅車起火時，駕駛人將車停到路肩後，自行逃出，彰化縣消防局共出動消防車2輛、救護車1輛、消防人員7人前往灌救，在5時41分許將火撲滅，由於正值上下班交通尖峰時段，一度造成塞車約一公里，經警方到場疏導，才恢復暢通。

警方呼籲駕駛人，平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，打110通報處理。

一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報後，趕到現場部署水線，在5時41分許將火撲滅。圖／消防局提供
一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報後，趕到現場部署水線，在5時41分許將火撲滅。圖／消防局提供
一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報後，趕到現場部署水線，在5時41分許將火撲滅。圖／消防局提供
一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報後，趕到現場部署水線，在5時41分許將火撲滅。圖／消防局提供
一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報後，趕到現場部署水線，在5時41分許將火撲滅。圖／消防局提供
一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報後，趕到現場部署水線，在5時41分許將火撲滅。圖／消防局提供

車道 休旅車 火燒車

延伸閱讀

是否挺胞姊謝衣鳯選縣長？ 謝典林：她只跟爸爸溝通、不歸我管

影／彰化福興保麗龍倉庫清晨大火 機器人助攻撲滅

彰化員林將有第二處百貨公司？ 市公所規畫未來招商方向畫藍圖

台3線大型重機昨天火燒車 大湖分局長路過第一時間協助滅火

相關新聞

鉛球冠軍求復合失敗 竟刺死女高中生！檢依殺人罪起訴移審國民法官

台中市詹朱姓男子讀大學時曾拿鉛球比賽冠軍，他不滿詹姓女友分手，萌生殺意，以歸還寵物鼠與個人物品為由，約出詹女在台中市南屯...

國3彰化路段傍晚火燒車！一度釀塞車1公里 駕駛人及時逃出

一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報...

高雄漁塭出意外 七旬翁「手握電線倒地」疑觸電亡

高雄市茄萣區1名陳姓老翁在漁塭，疑誤觸高壓電遭電死，兒子去找他時，發現他倒地手上還握著電線，趕緊求救，但救護人員到場，發...

台籍男騎車突心臟劇痛衝派出所求救 值班警秒搬AED救回一命

一名台籍工人、年約54歲的王姓男子，昨日下午因騎車途中突感劇烈不適，緊急駛入金城派出所求助，豈料，他才剛到派出所門口，便...

核安演習國軍出動黑鷹直升機協助物資運補 眾人驚呼

114年核安第31號演習今天進行第二天，為屏東縣民眾防護行動演練及防災社區演練，並由國軍支援。其中「孤島多元運補與韌性社...

高雄鋼構廠驚傳工安意外 女員工遭滑落鋼梁砸中…送醫不治

高雄市岡山區某鋼構公司工廠作業時發生工安意外，1名曾姓女員工在執行測量作業，自鋼梁跌落，遭滑落的鋼梁砸中，當場失去意識。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。