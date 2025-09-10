聽新聞
國3彰化路段傍晚火燒車！一度釀塞車1公里 駕駛人及時逃出
一輛休旅車今天傍晚5時20分許，行經國道3號197公里南下路段時火燒車，幸好駕駛人及時逃出車外，彰化縣消防局第一大隊據報後，趕到現場部署水線，在5時41分許將火撲滅，起火原因由國道公路警察第七大隊調查中。
這輛休旅車起火時，駕駛人將車停到路肩後，自行逃出，彰化縣消防局共出動消防車2輛、救護車1輛、消防人員7人前往灌救，在5時41分許將火撲滅，由於正值上下班交通尖峰時段，一度造成塞車約一公里，經警方到場疏導，才恢復暢通。
警方呼籲駕駛人，平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並在後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，打110通報處理。
