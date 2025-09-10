台籍男騎車突心臟劇痛衝派出所求救 值班警秒搬AED救回一命

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

一名台籍工人、年約54歲的王姓男子，昨日下午因騎車途中突感劇烈不適，緊急駛入金城派出所求助，豈料，他才剛到派出所門口，便痛苦倒地，右手不斷捶打心口，臉色鐵青、神情極度難受，情況相當危急，值班警員見狀立刻撥打119請救護車到場，並準備派出所配置之AED（自動體外心臟除顫器）在旁待命，幸王男意識清楚，且救護車迅速到場送醫救治，總算有驚無險避免一場憾事發生。

據了解，這名王姓男子先前曾接受過心臟手術，昨日在騎車時突然感到心臟劇烈不舒服，隨即駛入鄰近的金城派出所求助，所幸值班員警謝秉修眼尖發現，立即衝上前協助，一邊撥打119請求救護車，一邊將派出所配置的AED就位待命，隨時準備急救。

金城分局長朱政憲提醒，心血管疾病患者外出務必隨身攜帶日常藥物，以防突發狀況；一旦出現緊急狀況，除撥打119外，也可就近向警方或公共場所人員求助。朱政憲強調，現今在派出所、學校、車站、百貨公司乃至社區都有設置AED，它是守護民眾生命安全的重要設備，民眾千萬別忽視救援「黃金時間」。

54歲王姓男子昨日下午因騎車途中突感劇烈不適，緊急駛入金城派出所求助。圖／金城分局提供
54歲王姓男子昨日下午因騎車途中突感劇烈不適，緊急駛入金城派出所求助。圖／金城分局提供

