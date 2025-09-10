核安演習國軍出動黑鷹直升機協助物資運補 眾人驚呼

114年核安第31號演習今天進行第二天，為屏東縣民眾防護行動演練及防災社區演練，並由國軍支援。其中「孤島多元運補與韌性社區演練」是亮點，國軍出動UH-60M黑鷹直升機協助物資運補，華麗身影讓參與演習的人都驚呼不已。

今日演習模擬核三廠在除役過渡階段遭遇外電中斷、燃料池受損及放射性物質微量外釋，演變為全面緊急事故，由屏東縣政府各局處、核安會、核三廠、國軍等單位共同參演。內容包括弱勢族群疏散、學校核安教育、孤島物資運補、備用防護站開設、3公里範圍民眾疏散與收容安置等。

其中在恆春國小進行的「孤島多元運補與韌性社區演練」是今日亮點，模擬恆春半島因地震交通中斷形成孤島，國軍出動UH-60M黑鷹直升機協助將醫藥、食品、飲水等物資進行補給，並在地方幹部及民眾合力下協同搬運物資，分送至各需求點，確保災區物資無虞。

「備用防護站開設演練」內容包括緊急醫療救護、車輛及民眾偵檢除汙、民眾登記編管等，其中由國軍自行設計研發的車輛除汙站，能針對受汙染車輛進行徹底除汙，並實施複偵測、有效收集廢水，避免汙染擴散。人員除汙車同樣由國軍研發，可將所有人員除汙作業流程結合一體。