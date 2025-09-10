竹市殯儀館燒錯遺體事件 議員籲建立完整管理機制

中央社／ 新竹市10日電

新竹市殯儀館日前發生燒錯遺體事件，有竹市議員今天呼籲，市府應建立完整的QR Code驗證與數位化管理機制，徹底杜絕類似憾事再發生。

針對新竹市殯儀館日前燒錯遺體事件，竹市府民政處長施淑婷今天在新竹市議會進行專案報告，內容提到，事發主因是外包廠商未落實以手環QR Code確認亡者身分的機制。

專案報告後，多名議員前往新竹殯儀館勘查。

民進黨竹市議員劉彥伶表示，瞻仰遺容是為了與亡者道別，不是確認身分的程序，家屬在悲痛中往往難以辨識，只能基於對殯儀人員的信任完成流程，市府作為監督單位，難辭其咎。

民進黨議員楊玲宜表示，建議市府建立完善的亡者身分確認機制，從遺體退冰至入殮火化，都應透過手環QR Code登入確認與查驗，才能續行下一個工作階段，確保遺體不再被誤領或錯燒。

關於棺木上的貼紙姓名，時代力量竹市議員林彥甫建議，在流程設計上應讓管理員掃描QR Code，並輸入代辦業者提供的密碼後才會產生貼紙，如此一來就能避免貼紙姓名和亡者不同的狀況。

竹市府民政處長施淑婷表示，會以最嚴厲態度督導廠商，家屬部分目前已經完成和解，市府內部因督導不周造成疏失，也會確實進行懲處。

施淑婷說，短期的防範措施會立即處置，後續的優化或人力補強也會迅速評估、編列預算，不讓相關情事再發生。

