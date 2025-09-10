快訊

三峽大貨車載貨超高勾住電線 司機自行排除不慎摔傷挨罰

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名賴姓大貨車司機今天中午駕車行經新北市三峽區三樹路時，因所載貨物超高勾到電線，賴男自行爬上貨車排除時，不慎摔落導致額頭擦傷，幸無大礙而未送醫。但三峽警分局發現賴男載貨高度已超過道路交通管理處罰條例，將依法告發開罰3000至18000元。

警方調查，當時賴男車上貨物勾住電線後，車輛停在路上擋住車流，賴男未免道路阻塞，自行爬上車試圖拉開電線，卻不慎因貨物移動失去平衡，自約車門高度處跌落擦傷額頭。消防人員獲報前往為賴男包紮，評估認為傷勢無礙，未進一步送醫治療，並由台電人員前往協助將電纜剪掉排除。

但警方到場後，發現依道路交通安全規則規定「裝載貨物高度自地面起算，大型貨車不得超過四公尺」，但賴男貨車載貨高度已達4.3公尺超過規定，因此將依道路交通管理處罰條例予以開罰。

一名賴姓大貨車司機今天中午行經新北市三峽時，因所載貨物超高勾到電線，賴男自行排除時不慎摔傷幸無大礙，警方發現該車載貨高度超高將依法開罰。記者蔣永佑／翻攝
