三峽大貨車載貨超高勾住電線 司機自行排除不慎摔傷挨罰
一名賴姓大貨車司機今天中午駕車行經新北市三峽區三樹路時，因所載貨物超高勾到電線，賴男自行爬上貨車排除時，不慎摔落導致額頭擦傷，幸無大礙而未送醫。但三峽警分局發現賴男載貨高度已超過道路交通管理處罰條例，將依法告發開罰3000至18000元。
警方調查，當時賴男車上貨物勾住電線後，車輛停在路上擋住車流，賴男未免道路阻塞，自行爬上車試圖拉開電線，卻不慎因貨物移動失去平衡，自約車門高度處跌落擦傷額頭。消防人員獲報前往為賴男包紮，評估認為傷勢無礙，未進一步送醫治療，並由台電人員前往協助將電纜剪掉排除。
但警方到場後，發現依道路交通安全規則規定「裝載貨物高度自地面起算，大型貨車不得超過四公尺」，但賴男貨車載貨高度已達4.3公尺超過規定，因此將依道路交通管理處罰條例予以開罰。
