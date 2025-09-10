快訊

台2線瑞芳段兩車禍2死3傷 主因跨分向線警加強取締違規

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

台2線瑞芳段8月發生2起A1類死亡車禍，釀2死3傷，警方分析肇因，主要包括跨越分向限制線、未注意車前狀況及未保持安全距離，警方加強交通稽查，動用移動地磅、測速儀器及紅藍爆閃警示燈，嚴格取締大型車輛違規，以維用路人安全。

新北瑞芳台二線上月28日上午發生4車連環撞，一輛貨櫃車追撞小貨車，導致小貨車再撞上前方2輛曳引大貨車。小貨車車頭嚴重擠壓變形，造成一死二傷。另8月台二線瑞芳段還有另起車禍一死一傷。

警方分析兩起A1車禍肇因，發現主要包括跨越分向限制線、未注意車前狀況及未保持安全距離。

瑞芳警分局採取策進作法，執法方面在事故路段連續實施交通稽查，動用移動地磅、測速儀器及紅藍爆閃警示燈，至今稽查大型砂石車等150件，開出超載5件、超速6件。

工程改善則新增LED輔助告示牌、減速慢行標誌及減速標線，提醒駕駛降低車速、注意安全；交通宣導透過治安座談會等集會持續推廣交通安全觀念，減少事故傷亡。

分局長沈明義表示，台2線為大型車往返宜蘭、基隆的重要幹道，將持續鎖定易肇事路段與時段，規劃針對砂石車、貨車等違規超載、超速的專案執法，同時主動會勘改善工程設施，確保行車安全。

警方加強交通稽查，嚴格取締大型車輛違規。記者游明煌／翻攝
瑞芳 車禍 測速

台2線瑞芳段兩車禍2死3傷 主因跨分向線警加強取締違規

