燒錯遺體！議員追新竹市殯疏失 市府擬提前解約出包廠商

新竹市殯葬管理所接連發生拉錯遺體害法醫差點解剖錯人及燒錯遺體事件，新竹市民政處今天於市議會專案報告。處長施淑婷表示，廠商已與家屬和解，並撤換不適任員工，市府除依契約規定予以嚴厲處罰外，明年將不再續約，並研議提前終止契約。另新訂「洗穿化室領取大體至入殮確認表」。

新竹市議員劉彥伶質疑，殯管所未落實監督作業，也沒有風險管理概念，甚至沒有懲處相關監督人員，契約內容的簽定是否能約束廠商？市議員鄭美娟建議，未來在掃瞄QRcode時，應該有即上傳至殯管所電腦端的機制，讓所方專門人員第一時間核對遺體的領取記錄。

市議員劉崇顯、楊玲宜、曾資程及陳建名也批，這次檢討報告中，竟把家屬入殮瞻仰遺容未察覺遺體非其親人列入此次失誤機制，此次嚴重疏失從冰庫源頭就出錯，市府的角色不僅要掌握流程及監督，更應嚴格把關整個流程不容許有犯錯的可能，「把燒錯遺體的失誤與責任推給家屬，實在非常荒謬，市府無人為此事件負責，讓市民及家屬難以接受」。

市議員田雅芳更指出，當天殯葬業者與家屬起衝突的影像畫面中，站在一旁的殯葬所官員竟無動於衷，讓衝突事件擴大，除公權力蕩然無存，更是對家屬最大的傷害，但民政處的專案報告未見官員被懲處。

市議員林彥甫建議，要加強QRcode掃描機制，並加上密碼，不僅領取要查核，在入棺前更要再次掃描產生新的QRcode並輸入密碼，將遺體與棺木完全確認才能入棺。

施淑婷表示，事件發生後，吳女家屬已於7日與廠商蓮芳禮儀公司達成共識，10日舉行樹葬，並不收取費用；羅女家屬也於8日和解補辦追思會，由蓮芳提供家屬精神慰問金，弭平家屬傷痛。

至於事後檢討，施淑婷表示，殯管所已要求廠商撤換不適任員工，並要求員工確實依標準作業程序落實執行每一步驟。另新訂定「洗穿化室領取大體至入殮確認表」，確認表要求冷凍室人員、代辦業者、家屬等3方簽名確認，後續將確認表交給羽化館人員作為遺體送進火化爐確認必要文件。