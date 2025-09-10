口袋打火機疑高溫爆裂險傷命根子 宜蘭男子虛驚

快訊

中央社／ 宜蘭縣10日電

前羅東鎮民代表會主席何建東昨天烈日騎機車出門，褲子口袋內的拋棄式打火機疑因高溫突然爆裂，險傷到命根子。宜蘭縣消防局建議，應使用經檢驗合格打火機，並避免置於高溫處。

「你相信嗎？停個紅燈，曬個太陽，竟然在口袋裡爆炸，可能氣剩不多，不然就傷到『兄弟』了！」何建東昨天發生此事後，把已經破裂的打火機照片貼在臉書（Facebook），引發熱議。

何建東今天說，昨天上午騎機車外出，騎了10多分鐘後，在路口停下等待綠燈時，突然聽到褲子口袋發出「砰」聲，他嚇了一跳馬上靠邊停車，掏出的打火機已剩破碎的塑膠殼殘骸，所幸沒受傷，只是虛驚一場，仍覺得不可思議。

對此，宜蘭縣消防局今天解釋，打火機內的丁烷屬高壓易燃的液化氣體，在高溫情況下易膨脹，造成已劣化的塑膠外殼因承受不住壓力而爆裂，建議民眾在使用或購買這類拋棄式打火機時，應選購檢驗合格的商品，並避免把打火機置於高溫處，以免危險。

高溫 宜蘭

