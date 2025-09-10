男子手機掉公車誤報班次 台中警細心比對路線尋回

快訊

中央社／ 台中10日電

何姓男子日前台中出差，搭公車要轉乘台鐵時，不慎在公車上遺落手機，到警局求助時又誤報公車班次；經員警仔細比對查出正確路線，聯繫客運公司成功尋回手機，讓何男大讚警方細心。

台中市警察局第三分局今天表示，立德派出所4日晚間7時多，接獲55歲何姓男子前往求助，他表示，因公務赴台中出差，稍早搭乘公車至台鐵台中車站準備轉乘火車返回台南時，發現不慎將手機遺落公車上，這支手機不僅存有返家車票，也承載聯繫公務等重要用途。

由於何男非本地人，對台中街道與公車路線相對陌生，起初提供的公車編號，甚至與他描述的下車地點不符，增加尋找難度；員警進一步詢問搭車細節，並透過網路地圖街景輔助，引導他回想上下車位置，終於成功比對出正確搭乘班次。

員警隨即聯繫客運公司，獲知司機不久前送交一支拾獲的手機，何男便立即搭乘計程車前往確認；何男隨後來電表示，已順利領回手機，並感謝警方細心協助。

何姓男子日前台中出差，搭公車要轉乘台鐵時，不慎在公車上遺落手機，到警局求助時又誤報公車班次；經員警仔細比對查出正確路線，聯繫客運公司成功尋回手機。示意圖／Ingimage
班次 台鐵 警察 火車 計程車 台中市 公車路線

