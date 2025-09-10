聽新聞
車頭嚴重受損…八旬婦騎電動自行車遭小貨車猛撞 送醫不治
彰化縣埔心鄉1名80月歲張姓婦人今戴安全帽騎電動輔助自行車，行經太平路口與小貨車發生碰撞，張婦人車倒地，頭部和胸部重創、左腿骨折，當場無生命徵象，送醫急救仍不治。車禍發生原因有待進一步調查釐清。
據了解，張婦今上午9點多騎電動輔助自行車沿埔心鄉太平路由北往南方行駛，莊姓小貨車駕駛員駕車由南往北行駛。兩車在太平路156號發生碰撞，車頭均嚴重受損。
張婦遭猛烈撞擊人車倒地，彰化縣消防局埔心消防分隊據報趕往緊急救護，到達時檢傷發現張婦臉部、胸部變形，口鼻出血，手腳變形，左腳開放性骨折，莊姓小貨車駕駛員未受傷。
警方對莊男實施酒測為酒測值0，初步檢查駕照狀態正常，行車時速符合行車速限。張婦到院前已無呼吸心跳，衛福部彰化醫院急救後宣告不治。
警方初步分析肇事原因，小貨車未超速，但兩車均涉「未靠右側行駛」，確真正肇事原因及責任歸屬有待進一步調查釐清。
