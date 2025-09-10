嘉義新港奉天宮傳糾紛 1人氣到中風、1人當街遭搧巴掌

嘉義縣新港奉天宮近日傳糾紛，疑似爭執奉天宮聯名高粱酒案由誰主導，董事馬文麟被氣到中風，馬文麟的郭姓孫子跑去找人理論，常務董事黃烟樹當街被煽了兩巴掌，遭提醒「飯可以多吃，話不能亂講」，郭男犯後遭警方查緝到案，依涉犯傷害罪嫌函送嘉義地檢署。

黃烟樹說，他在董事會質疑廟務經費使用，以宗教交流為名出國，出訪澳門、上海、韓國、泰國、綠島、澎湖、媽祖等地，大量動用信眾捐獻款項，開支與信眾「敬神護廟」初衷相去甚遠，5日下午他在會後遭人當街襲擊，造成左側太陽穴受傷，出現輕微腦震盪。

黃烟樹指出，他認為起因是之前某次會議召開前，董事馬文麟曾私下拜訪他，提出以奉天宮名義，與味丹（製瓶）及金門高粱（裝酒）聯名販售高粱酒計畫，並希望他在會議中不要阻擋，正式會議提案卻由董事長何達煌胞弟及蕭姓男子提出，令他深感莫名其妙。

馬文麟說，他的資金不夠，沒辦法參與奉天宮聯名酒案子，別人有找到金主，負責行銷還有通路，當然就是讓別人去承接，黃烟樹不依不饒到處放話，他被黃烟樹氣到中風，現在行動不便都拿拐杖走路，他孫子看到後氣不過，跑去找黃烟樹理論，煽了他兩巴掌。

馬文麟表示，早期奉天宮沒錢時，黃烟樹也是用廟的錢出國，到大陸還去酒店；黃烟樹在新港鄉經營寶島餐廳，在農地上蓋餐廳已向相關單位檢舉，來往香客到餐廳用餐，他獲得這麼多好處，現在還要阻止廟務發展，難道有錢人就可以講話大聲嗎。

總幹事李建興說，廟方人員出國參訪是與友宮廟交流，並非出國旅遊玩樂，今年也應邀到綠島參加綠島海祭祈福活動，到各國會香或幫媽祖更衣，行程均經董監事開會同意，增進宮廟文化交流，以媽祖慈悲為懷、無私奉獻的精神，促進國際友誼關係。

