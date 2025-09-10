快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義新港奉天宮傳糾紛 1人氣到中風、1人當街遭搧巴掌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣新港奉天宮近日傳糾紛，疑似爭執奉天宮聯名高粱酒案由誰主導，董事馬文麟被氣到中風，馬文麟的郭姓孫子跑去找人理論，常務董事黃烟樹當街被煽了兩巴掌，遭提醒「飯可以多吃，話不能亂講」，郭男犯後遭警方查緝到案，依涉犯傷害罪嫌函送嘉義地檢署。

黃烟樹說，他在董事會質疑廟務經費使用，以宗教交流為名出國，出訪澳門、上海、韓國、泰國、綠島、澎湖、媽祖等地，大量動用信眾捐獻款項，開支與信眾「敬神護廟」初衷相去甚遠，5日下午他在會後遭人當街襲擊，造成左側太陽穴受傷，出現輕微腦震盪。

黃烟樹指出，他認為起因是之前某次會議召開前，董事馬文麟曾私下拜訪他，提出以奉天宮名義，與味丹（製瓶）及金門高粱（裝酒）聯名販售高粱酒計畫，並希望他在會議中不要阻擋，正式會議提案卻由董事長何達煌胞弟及蕭姓男子提出，令他深感莫名其妙。

馬文麟說，他的資金不夠，沒辦法參與奉天宮聯名酒案子，別人有找到金主，負責行銷還有通路，當然就是讓別人去承接，黃烟樹不依不饒到處放話，他被黃烟樹氣到中風，現在行動不便都拿拐杖走路，他孫子看到後氣不過，跑去找黃烟樹理論，煽了他兩巴掌。

馬文麟表示，早期奉天宮沒錢時，黃烟樹也是用廟的錢出國，到大陸還去酒店；黃烟樹在新港鄉經營寶島餐廳，在農地上蓋餐廳已向相關單位檢舉，來往香客到餐廳用餐，他獲得這麼多好處，現在還要阻止廟務發展，難道有錢人就可以講話大聲嗎。

總幹事李建興說，廟方人員出國參訪是與友宮廟交流，並非出國旅遊玩樂，今年也應邀到綠島參加綠島海祭祈福活動，到各國會香或幫媽祖更衣，行程均經董監事開會同意，增進宮廟文化交流，以媽祖慈悲為懷、無私奉獻的精神，促進國際友誼關係。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

嘉義縣新港奉天宮近日傳糾紛，常務董事黃烟樹當街被煽了兩巴掌。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港奉天宮近日傳糾紛，常務董事黃烟樹當街被煽了兩巴掌。記者黃于凡／攝影

出國旅遊 新港奉天宮

延伸閱讀

嘉義鹿草推低碳小旅行 網紅鄉長將開電動車接送

影／媽祖顯神威！車手約在鎮瀾宮前面交詐款 隨身攜毒被搜出

臺史博「寫生的故事」特展結合走讀旅行 走進陳澄波時代風景

嘉義科學園區二期獲行政院核准 環評定案後預計5年完工

相關新聞

車頭嚴重受損…八旬婦騎電動自行車遭小貨車猛撞 送醫不治

彰化縣埔心鄉1名80月歲張姓婦人今戴安全帽騎電動輔助自行車，行經太平路口與小貨車發生碰撞，張婦人車倒地，頭部和胸部重創、...

嘉義新港奉天宮傳糾紛 1人氣到中風、1人當街遭搧巴掌

嘉義縣新港奉天宮近日傳糾紛，疑似爭執奉天宮聯名高粱酒案由誰主導，董事馬文麟被氣到中風，馬文麟的郭姓孫子跑去找人理論，常務...

警政署副署長廖美鈴獲國際女警協會表揚 赴英受頒領導統御獎

警政署副署長廖美鈴獲「國際女警協會」（International Association of Women Police...

北市婦疑失智走失只會微笑 警靠「藥袋」廣播醫院助返家

台北市中正二分局南海路派出所女警顏君芸，日前巡邏時獲報一名疑似失智走失的楊姓婦人需要協助，楊婦雖然滿臉笑容，但面對員警提...

板橋火車站前公車猛撞多元化計程車 駕駛與乘客受困3人傷

新北市板橋火車站北門今天中午發生嚴重車禍。1輛多元化計程車在車站載客後欲變換車道時遭後方公車撞上，駕駛與2名乘客受困車內...

影／驚見回收袋千元鈔 宜市清潔隊員不貪財…喊人取回15萬影像曝

拾金不昧，善行未張揚。宜蘭市32歲清潔隊員周忠逸上月29日晚間在回收車上執行勤務時，從民眾丟棄的一袋回收物中發現大筆千元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。