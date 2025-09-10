新屋消防分隊榮耀全國 張金煜代表桃園奪獎…展現救護量能

快訊

消防署副署長簡萬瑤頒獎，象徵對第一線救護人員專業與辛勤付出高度重視。圖／新屋分隊提供
消防署副署長簡萬瑤頒獎，象徵對第一線救護人員專業與辛勤付出高度重視。圖／新屋分隊提供

桃園市政府消防局第二大隊新屋分隊高級救護技術員張金煜，昨（9）日代表桃園參加內政部消防署舉辦的「消防績優救護人員」表揚，在全國基層救護人員激烈競爭中脫穎而出，榮獲「特殊績優個人獎」。該獎項名額極少，由消防署副署長簡萬瑤親自頒獎，象徵對第一線救護人員專業與奉獻的高度肯定。這份榮耀不僅屬於張金煜個人，更展現新屋分隊長期累積的專業能量與團隊精神。

S 70558332 1
分隊平日扎實在隊訓練培養團隊默契。圖／新屋分隊提供

新屋分隊位於桃園市西南側，轄區涵蓋農漁村、工廠與臨海地帶，地理範圍廣闊，但醫療資源有限。當地若有急重症發生，救護人員往往是唯一能即時提供醫療處置的力量。近三年來，分隊共執行超過6300 件救護案件，其中153件為到院前心肺功能停止（OHCA），透過高級救護技術成功讓63名患者恢復心跳，其中13人康復出院。即便在偏鄉資源有限的情況下，仍能展現不輸都會區的救護成效。

S 70558334
用實務經驗，至亞洲救護年會分享成功案例。圖／新屋分隊提供

新屋分隊平日人力有限，卻深知「平時多流汗，戰時少流血」的重要，因此格外重視日常演練與專業進修。張金煜表示，救護工作不僅仰賴專業技術，更需同仁間的默契合作，「每一次演練與出勤，都是實力的堆疊；臨場冷靜與流程精準，來自長年的累積與磨合。」分隊文化強調務實與穩定，要求成員在高壓環境下依然冷靜專注，確保每一個步驟正確無誤。

除了國內表現，張金煜今年2月亦代表桃園前往泰國參加2025 EMS Asia亞洲救護年會，發表台灣院前特殊救護案例，並與新加坡、日本、泰國、越南、菲律賓等國專家交流。他分享偏鄉救護人員如何在有限資源下快速決策、有效施救，獲得國際肯定，也將最新觀念帶回台灣，進一步提升在地救護品質。

新屋分隊長潘宏原表示，此次獲獎不僅是對張金煜的肯定，更是全體分隊同仁專業實力的展現。消防局第二大隊長簡慈彥也指出，新屋分隊在資源有限下仍能展現卓越成果，令人敬佩，「這份榮耀屬於全體新屋分隊同仁，也屬於所有市民。」他強調，消防局將持續支持基層分隊，爭取裝備更新與進修資源，讓市民在緊急狀況下都能獲得即時且高品質的救護支持。

展望未來，新屋分隊將持續強化專業技術、深化團隊默契，並推動社區急救教育，讓更多民眾學會CPR與急救技能，打造更完整的生命安全網絡，守護偏鄉民眾的健康與安全。

