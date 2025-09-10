聽新聞
警政署副署長廖美鈴獲國際女警協會表揚 赴英受頒領導統御獎
警政署副署長廖美鈴獲「國際女警協會」（International Association of Women Police, IAWP）2025年「領導統御獎」（Leadership Award），前天在英國格拉斯哥出席該協會舉辦表揚大會受獎，表示支持更多女性投入公共服務，讓社會更安全。
IAWP今年度表揚計畫提名近200人，經董事會及表揚委員會遴選，廖美鈴獲領導統御獎，赴英受獎發表感言，現場有各國女性執法人員及受獎者約400人。
IAWP表示，得獎女性執法人員在警政工作扮演關鍵角色，肩負維護治安重責，更在服務社區展現關懷與專業；廖美鈴是史上第一名擔任台灣警政署副署長的女性，以堅定且富同理心的領導力，提升警察機關婦幼安全及資安工作，讓台灣社會更安全。
廖美鈴說，榮耀不僅屬於個人，也屬於為治安共同努力的警察夥伴，過去在婦幼安全領域經驗，讓她體認跨部會合作與社會參與重要性，將「溝通、傾聽、互信」視為領導核心；隨科技進步，她致力於推動警政資訊化與資安工作，借鏡國際經驗，持續強化數位警政能力，她支持更多女性投入公共服務、發揮領導力，為社會帶來更多安全與希望。
警政署表示，IAWP創立於1915年，宗旨為強化、凝聚和提升國際女性警政人員能力，期許警察能真實反映其所服務的社區，確保人權受到保障，為全球具相當影響力的女性執法人員組織之一，會員遍及70多國、有30多個附屬機構，致力於促進全球女性在執法與刑事司法領域的地位與專業發展。
警政署指出，IAWP在今年度表揚大會頒授「領導統御」、「傑出警政」、「冒險犯難」、「文職人員」、「社區服務」、「勵志」及「傳承」等12個獎項，表彰女性執法人員，共13人獲獎；廖美鈴獲殊榮，除了個人貢獻得到國際肯定，也為台灣警政外交拓展新局面。
