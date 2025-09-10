快訊

北市婦疑失智走失只會微笑 警靠「藥袋」廣播醫院助返家

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中正二分局南海路派出所女警顏君芸，日前巡邏時獲報一名疑似失智走失的楊姓婦人需要協助，楊婦雖然滿臉笑容，但面對員警提問卻答非所問，無法清楚表達身分，員警機敏觀察，在她身上發現一包剛從和平醫院領出的藥袋，循線聯繫醫院並廣播，順利讓老婦與焦急的丈夫團聚。

警方表示，當時有民眾報案稱，博愛路與廣州街口有一名疑似迷途的婦人需要協助，顏員趕抵現場發現楊婦言語不清、無法表達身分，只好將她先帶回派出所休息。

就在一籌莫展之際，員警發現她隨身攜帶的和平醫院藥袋，推測她可能剛就醫要返家，立刻聯繫醫院廣播協尋，果然，一名柯姓男子聽到後急忙趕往派出所，看到妻子安然無恙，心中大石才放下。

柯翁向警方表示，上午帶太太看診後，一同去領藥，沒想到一轉身人就不見蹤影，讓他急得像「熱鍋上的螞蟻」，四處奔走搜尋，事後頻頻感謝員警。

中正二警方肯定承辦員警的耐心與細心，呼籲民眾可替長輩配戴「愛心手鍊」或名牌，也可以在衣物繡上聯絡方式，萬一長者迷途，能加快協尋速度，避免憾事發生。

中正二分局南海路派出所警員顏君芸，日前協助走失的老婦人返家。記者翁至成／翻攝
中正二分局南海路派出所警員顏君芸，日前協助走失的老婦人返家。記者翁至成／翻攝

老婦 妻子 失智

