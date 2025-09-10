聽新聞
0:00 / 0:00
北市婦疑失智走失只會微笑 警靠「藥袋」廣播醫院助返家
台北市中正二分局南海路派出所女警顏君芸，日前巡邏時獲報一名疑似失智走失的楊姓婦人需要協助，楊婦雖然滿臉笑容，但面對員警提問卻答非所問，無法清楚表達身分，員警機敏觀察，在她身上發現一包剛從和平醫院領出的藥袋，循線聯繫醫院並廣播，順利讓老婦與焦急的丈夫團聚。
警方表示，當時有民眾報案稱，博愛路與廣州街口有一名疑似迷途的婦人需要協助，顏員趕抵現場發現楊婦言語不清、無法表達身分，只好將她先帶回派出所休息。
就在一籌莫展之際，員警發現她隨身攜帶的和平醫院藥袋，推測她可能剛就醫要返家，立刻聯繫醫院廣播協尋，果然，一名柯姓男子聽到後急忙趕往派出所，看到妻子安然無恙，心中大石才放下。
柯翁向警方表示，上午帶太太看診後，一同去領藥，沒想到一轉身人就不見蹤影，讓他急得像「熱鍋上的螞蟻」，四處奔走搜尋，事後頻頻感謝員警。
中正二警方肯定承辦員警的耐心與細心，呼籲民眾可替長輩配戴「愛心手鍊」或名牌，也可以在衣物繡上聯絡方式，萬一長者迷途，能加快協尋速度，避免憾事發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言