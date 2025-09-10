影／驚見回收袋千元鈔 宜市清潔隊員不貪財…喊人取回15萬影像曝

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

拾金不昧，善行未張揚。宜蘭市32歲清潔隊員周忠逸上月29日晚間在回收車上執行勤務時，從民眾丟棄的一袋回收物中發現大筆千元大鈔，立即呼喊對方領回再好好清點一下，其實袋中有兩綑15萬現金，事後未提及此事，直到失主輾轉告知市長陳美玲，今表揚其廉潔操守，失主也現身獻花。

市公所調出8月29日晚上7時52分的清潔隊員隨身密錄器及回收車後錄影，還原當下情形，一名男子把裝有玻璃瓶、紙張的回收提袋交付周忠逸，周把提袋放進藍色塑膠籃，在翻動玻璃瓶分類整理時赫見千元鈔票，連忙呼叫「先生，先生，這是你的嗎？」

周忠逸手中拿著橡皮筋綑綁的千元現金問對方「是這從包出來的」、「你拿回去再找一下好了，看看還有沒有」、「好佳哉，有看到」，對方感謝連連，他笑著「小心，小心，記得就好」，過幾秒後，失主回頭說，「要跟你提報那個…」，只見周忠逸笑了幾聲。

除了歸還金錢，更難能可貴是，周忠逸認為「該做的事」，未特別張揚，直到失主透過里長轉告市長陳美玲，才得知這件暖心義舉之事。

失主張小姐說，當天她把15萬現金清點完畢後，隨手放難裝有回收物的紙提袋中，稍晚清潔隊回收車抵達時，她的弟弟一時不察，把裝有現金及回收物的提袋交給回收車，所幸細心的周員眼尖發現，及時叫住張先生交還提袋，保住15萬元。

從事清潔隊工作12年的周忠逸說，過去在執勤中也曾發現民眾誤丟手機、金項鍊及鑽戒等，他通常會先察看物品，所以才會馬上發現2疊橡皮筋綑綁的現金，請失主帶回去，這是他該做的事，沒有特別通報，很不好意思事後還被大家知道。

市長陳美玲今公開表揚，致贈獎狀及獎金，讚許他一介不取的廉潔操守，現金失主也現身獻花感謝。陳美玲說，這位年輕且優秀的清潔隊員，其行為正是「君子慎獨，不欺暗室」最佳寫照，即使無人監督，他仍秉持誠信與正直，執行職務中展現高度責任感與廉能，拾金不昧且低調不邀功，是大家的典範。

此外，市公所也同時表揚清潔隊員林采潔拾金不昧1萬6500元、曾義倫拾金不昧6000元，這兩位是在回收廠整理時無意間尋獲現金交給公所；去年底，宜蘭市清潔隊在整理破損的彈簧床中，發現藏在床裡價值約10萬元金飾，報警未尋獲失主，全數轉贈仁愛基金做公益，暖心事蹟再添一筆。

失主拿回紙袋時，不斷向清潔隊員感謝，右手還握著一綑現金。圖／翻攝自錄影畫面
失主慶幸手上的15萬元現金沒有丟了。圖／翻攝自錄影畫面
失主拿回紙袋，右手還握著一綑現金。圖／翻攝自錄影畫面
市長陳美玲表揚清潔隊員周忠逸（中）、林采潔、曾義倫（右）拾金不昧的善行義舉，榮耀典範。圖／宜蘭市公所提供
失主獻花感謝拾金不昧的宜蘭市清潔隊員周忠逸。圖／宜蘭市公所提供
市長陳美玲表揚清潔隊員周忠逸（中），讚許他一介不取的廉潔操守。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所清潔隊員分享周忠逸、林采潔、曾義倫拾金不昧的善行義舉，榮耀典範。圖／宜蘭市公所提供
民眾不小心把裝有現金的紙提袋當成回收丟掉，所幸被負責回收的清潔隊員發現，保住15萬元。圖／翻攝自錄影畫面
