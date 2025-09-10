桃園中正路白車違停「擺爛」半天 網友酸：等出事才要處理？

桃園區中正路與中正三街口9日上午驚見一輛白色自小客車大喇喇停在路中央，從早停到中午。圖：翻攝自臉書社團「桃園大小事」

桃園區中正路與中正三街口昨(9)日上午驚見一輛白色自小客車大喇喇停在路中央，從早停到中午，讓要轉彎的車輛寸步難行，連公車都過不了。民眾氣得將過程拍照PO上臉書社團，質疑警方處理消極，引發網友熱議。

貼文指出，民眾早上已報警檢舉，但警方遲了兩小時才到場，只開立一張告發單就離開，並未立即拖吊。事後再度報警，等了一個小時仍不見警方回應，讓網友氣憤直呼「平常拖車很快 這次 光明正大停馬路上 不敢拖 奇怪」、「難道一定要出事才會處理？」、「這樣的效率怎麼能讓人放心？」。

對此，警方表示，該路段早上有早市，研判車主原本是併排停車，隨著攤商陸續離開，這輛車才會孤零零卡在路中央。員警到場後確實有依法舉發並通知拖吊場，但因通知及接收時間前後有落差，導致拖吊車尚未抵達前，車輛就停在現場多時。警方強調，將持續加強巡查、精進拖吊效率，避免影響交通。

