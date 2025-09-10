影／南投清晨街頭現巨獸？慣竊出獄偷挖土機 揮鏟襲警畫面曝光

竊盜慣犯林姓男子出獄半年，又竊取一輛挖土機清晨開上馬路，驚醒睡夢中的居民。警方到場攔查時，他竟操作鏟斗衝撞，還動手打傷員警，最後遭壓制逮捕。南投地方法院依竊盜與妨害公務罪合併判處1年有期徒刑。

判決書指出，去年12月20日清晨5時許，竹山警分局接獲報案，指稱街頭有「龐然大物」發出巨大聲響擾人清夢。員警到場一看，發現竟是一輛挖土機在馬路上緩緩駛過，立即示意駕駛停車受檢，未料男子拒絕受檢，還操控機身、舉起鏟斗，準備砸向巡邏車，並直接往前衝撞。員警見狀急忙倒車閃避，避免正面撞擊。

為防止事態擴大，員警持槍戒備，並以警棍破窗、噴灑辣椒水，試圖迫使駕駛停車。不料男子為脫逃，竟讓挖土機旋轉機身，持續揮舞鏟斗攻擊，迫使警方暫時後退。過程中街頭場面驚險，附近住戶被巨響驚醒，紛紛探頭圍觀。

隨後男子駕車轉入巷弄，行動稍受限制，警方趁勢開啟車門，火速拔除鑰匙熄火，制止其繼續衝撞。但林男仍激烈反抗，口出穢語辱罵，並揮拳攻擊，造成員警身體多處挫傷，最後仍在優勢警力協助下被強行壓制逮捕。

警方調查發現，林男曾因竊盜入獄，出獄僅半年，再度犯案。他辯稱該挖土機是自己所有，但經查實係自約2公里外工廠竊取，說詞顯不可信。全案依竊盜及妨害公務罪移送南投地檢署偵辦。