大學系主任新竹城隍祭遺失背包…內有心愛labubu 感謝好人拾獲送警

一年一度的新竹城隍祭熱鬧登場，吸引大批人潮湧入市區。上周六（6日）上午，銘傳大學廣電系主任杜聖聰不慎在市區遺失內含重要物品的黃色背包，包包裡不僅有重要電子設備、最近籌拍的竹蓮寺紀錄片稿子外，還有他心愛的labubu小玩偶，他原以為在人潮洶湧的街道中要尋回已經不可能，所幸在民眾拾金不昧與警方積極協助下，於當晚順利取回，這也成為城隍祭中一段暖心佳話。

據了解，一名熱心李姓男子當天上午9點半在經國路二段一家超商內拾獲杜聖聰的背包，隨即送交北門派出所。背包失主杜聖聰當時正忙於籌備拍攝紀錄片素材，該包包不僅是德國紅點設計款，裡面還有多項貴重物品，包括 iPad，還放有labubu小玩偶及紀錄片拍攝用的重要椅子，對他而言意義非凡。

杜聖聰表示，因當日城隍祭人潮洶湧，他原本已不抱希望尋回失物，卻在晚間8點40分抵達北門派出所詢問時，受到值班警員林聖惟熱情接待，並立即核對內容物，迅速將背包歸還。他也在社群平台發文感謝警方，直呼「真的非常感謝他們團隊」，更讚賞拾獲包包的熱心民眾。