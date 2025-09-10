快訊

看電影滑手機亮光引衝突 新莊影廳2男推擠掛彩互控

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市新莊區1間電影院昨晚發生推擠糾紛。30歲陳男與25歲卓女在影廳內因手機發出亮光，後方37歲陳男不滿摔飲料濺到卓女衣物引發糾紛，2名陳男推擠雙雙掛彩。警方到場後2名陳男互控傷害，後座陳男則對卓女提告恐嚇，警方受理依法函送。

新莊警方昨晚10時許接獲報案，新莊區新北大道四段一間電影院有觀眾發生糾紛。警方到場經了解，甲方30歲陳男與25歲卓女在看電影時因使用手機，發出的亮光影響後方37歲陳男及23歲張女觀看電影，37歲陳男心生不滿憤而將手中飲料摔落，濺出的飲料波及卓女衣物導致雙方發生口角爭執。

衝突過程中，37歲陳男還以帽子拍打卓女，2名陳男進而發生推擠衝突，導致雙方均受到擦挫傷。警方到場後2名陳男互告傷害，砸飲料的陳男還對卓女提告恐嚇。警方受理後依傷害及妨害自由罪嫌將2名陳男及卓女函送法辦。

甲方陳男與卓女表示相驗傷後提告。記者黃子騰／翻攝
卓女與陳男因使用手機發出亮光，引發後方陳男不滿釀成衝突。記者黃子騰／翻攝
電影院

