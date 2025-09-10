台中首支企業義消分隊由中陽領頭今成軍 正妹分隊長：鼓勵女性參與

中陽集團為善盡企業社會責任，另也強化台中市的消防能量、防災效能，成立台中市第一支企業義勇消防分隊，今早在台中市消防局舉辦成軍典禮，其中由中陽集團策略營運處長張聞雨，擔任首任分隊長，張的外型亮眼，引起媒體注意，她說，除了對消防工作有興趣外，更希望由自己作為號召，讓女性同事踴躍參與，在消防志工的領域，展現「女性力量」。

台中市消防局今早舉辦「中陽企業義消分隊成軍典禮」，由消防局局長孫福佑主持，現場完成授旗、頒發聘書儀式，象徵產官合作齊心守護城市安全，以實際行動展現對消防工作的支持，中陽義勇消防分隊的首任分隊長，由該集團的策略營運處長張聞雨擔任。

張聞雨說，已在中陽集團任職超過10年，對消防工作很感興趣，有機會參與義消分隊時，毫不猶豫報名，而此次加入義消分隊的同事，都是自願加入，可見同事的熱情，她身為女性，願意承擔分隊長的角色，就是希望帶頭示範，讓更多女性同仁看見，只要有心，同樣能在消防志工的領域發揮「女性力量」。

消防局長孫福佑說，中陽企業義消分隊的成立，不僅是台中市義消體系的重要里程碑，更象徵公私協力守護城市安全的新典範。